В Тюмени пройдет седьмой фестиваль соседей

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Седьмой фестиваль соседей состоится на территории центра социальной помощи семье и детям "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14а) 1 июля с 12 до 17 часов. Гостей фестиваля ожидают концерт и викторина с призами, бесплатная вещевая ярмарка-обменник "Дармарка", спортивные и развлекательные площадки, мастер-классы и консультации, угощения для всех, а также выставка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.

Фестиваль – один из флагманских социальных проектов тюменских общественников, в котором крупные социальные мероприятия переносятся прямо во дворы многоквартирных домов, что, по мнению организаторов, существенно повышает степень участия в них широких слоев населения.

Председатель Альянса СО НКО Михаил Мельцер подчеркивает, что целями проекта являются знакомство гостей фестиваля с городскими службами защиты жизни и здоровья, а также социальной поддержки населения, с деятельностью и проектами тюменских СО НКО, стимулирование гражданской активности, восстановление соседских отношений, развитие местного сообщества и взаимодействия между некоммерческими организациями и гражданскими активистами. Он также отметил, что июльский фестиваль реализуется при активном участии и поддержке специалистов центра социальной помощи семье и детям "Семья", которые разработали и с 3 июня реализуют для тюменцев программу "Лето в Семье. Экоквест" и каждую среду и субботу в течение всего лета проводят интересные мероприятия и события.

Соорганизатор проекта, лидер тюменской "Лиги общественного содействия", член Общественного совета при управлении МЧС РФ по Тюменской области Виталий Лепустин уточняет, что фестиваль соседей - это уникальная возможность получить практические навыки предотвращения чрезвычайных ситуаций, научиться пользоваться огнетушителем и пройти мастер класс от действующих бойцов пожарной охраны.

В празднике в качестве гостей или соорганизаторов может поучаствовать каждый желающий. Любой житель Тюмени, у которого есть чем поделиться с соседями и о чем рассказать, может выставить на фестивале свою площадку. Обращаться можно по телефону 202-303, электронной почте politreyd@bk.ru, сообщает областной департамент социального развития.