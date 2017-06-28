up

28.06.2017 среда

EUR 65.9563

USD 58.8843

В Тюмени 20..22 С 2 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Срубившие незаконно лес в Уватском районе заплатят штрафы и возместят ущерб

17:36 28 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
www.tomsk.ru

Трех нарушителей лесного законодательства удалось выявить в Уватском районе в июне. 

Так, значительный ущерб природе был нанесен в Мугенском участковом лесничестве. Здесь осмотре мест рубок по договорам аренды лесных участков выявлен факт незаконной деятельности. Как оказалось, подрядная организация, при производстве работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых, вышла за пределы предоставленного под эти цели лесного участка. В результате пострадали деревья на площади 0,25 га, ущерб, причиненный лесному фонду, составил больше 28 тыс. рублей. По данному факту административное расследование в отношении юридического лица уже ведет прокуратура. Нарушителю грозит штраф 200 тыс. рублей. Учитывая размер ущерба, материалы направлены также в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.   

Еще одно правонарушение участковым лесничим Мугенского участкового лесничества выявлено при патрулировании. Как показало расследование, местный житель здесь незаконно срубил березы, объемом 0,5 куб. м. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил порядка 5 тыс. рублей. Нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей. Гражданин административный штраф оплатил, ущерб возместил в добровольном порядке. 

Участковый лесничий Уватского участкового лесничества совместно с сотрудниками ОМВД по Уватскому району выяви факт незаконной рубки объемом 0,9куб. м. Здесь от незаконных действий пострадали осины. Установлено, что незаконная рубка совершена местным жителем. Он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Теги: лесной комплекс , Уватский район , незаконная рубка

Последние новости

18:18 В Тюмени работает делегация посольства Республики Корея
18:09 Сергей Сарычев: необходимо закрепить тенденцию на спад уровня преступности в регионе Фото
17:58 29 июня - события дня
17:47 Владимир Якушев вошел в Топ-5 Национального рейтинга губернаторов
17:36 Срубившие незаконно лес в Уватском районе заплатят штрафы и возместят ущерб
17:31 В два поселка Тюменского района пришел природный газ
17:25 В технопарке расскажут, как заработать на сортировке и переработке отходов
17:14 Чистая прибыль группы ВТБ за пять месяцев выросла в двадцать восемь раз
17:03 Тюменским педагогам расскажут, как использовать Google на уроках
16:52 В Югре братья пытались заказать убийство из-за давней ссоры
Все новости

Архив новостей

Июнь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев вошел в Топ-5 Национального рейтинга губернаторов

Обновленные аудитории ТюмГУ получили имена выдающихся тюменских ученых

Владимир Якушев: новый спорткомплекс ТюмГУ повысит привлекательность вуза

Политика

В Тюмени работает делегация посольства Республики Корея

В России может появиться звание почетного гражданина

Сергей Корепанов подвел итоги парламентского сезона

Экономика

В два поселка Тюменского района пришел природный газ

Чистая прибыль группы ВТБ за пять месяцев выросла в двадцать восемь раз

ЗапСибНефтехим строят из российских материалов

Общество

Сергей Сарычев: необходимо закрепить тенденцию на спад уровня преступности в регионе

29 июня - события дня

В технопарке расскажут, как заработать на сортировке и переработке отходов

Спорт

Футболисты "Тюмени" были лучше томичей

Школьница из Тюмени опережает всех в Челябинске

Тюменский защитник уехал играть в Китай

Происшествия

Срубившие незаконно лес в Уватском районе заплатят штрафы и возместят ущерб

В Югре братья пытались заказать убийство из-за давней ссоры

В Ишимском районе возбуждено дело против уклониста

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+