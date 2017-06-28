Срубившие незаконно лес в Уватском районе заплатят штрафы и возместят ущерб

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Трех нарушителей лесного законодательства удалось выявить в Уватском районе в июне.

Так, значительный ущерб природе был нанесен в Мугенском участковом лесничестве. Здесь осмотре мест рубок по договорам аренды лесных участков выявлен факт незаконной деятельности. Как оказалось, подрядная организация, при производстве работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых, вышла за пределы предоставленного под эти цели лесного участка. В результате пострадали деревья на площади 0,25 га, ущерб, причиненный лесному фонду, составил больше 28 тыс. рублей. По данному факту административное расследование в отношении юридического лица уже ведет прокуратура. Нарушителю грозит штраф 200 тыс. рублей. Учитывая размер ущерба, материалы направлены также в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Еще одно правонарушение участковым лесничим Мугенского участкового лесничества выявлено при патрулировании. Как показало расследование, местный житель здесь незаконно срубил березы, объемом 0,5 куб. м. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил порядка 5 тыс. рублей. Нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей. Гражданин административный штраф оплатил, ущерб возместил в добровольном порядке.

Участковый лесничий Уватского участкового лесничества совместно с сотрудниками ОМВД по Уватскому району выяви факт незаконной рубки объемом 0,9куб. м. Здесь от незаконных действий пострадали осины. Установлено, что незаконная рубка совершена местным жителем. Он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.