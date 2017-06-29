Новый яхт-клуб "Под парусами" предложит тюменцам новые виды отдыха

фото Виктора Васечки

Новый яхт-клуб "Под парусами" с площадкой для проведения мероприятий и парусной школой на озере Андреевском, о ходе строительства которого "Тюменская линия" уже писала, откроется 2 июля в 12 часов.

Как рассказал директор яхт-клуба "Под парусами", председатель федерации парусного спорта Тюменской области Виктор Васечка, здесь будут рады друзьям, партнерам, ученикам парусной школы и всем, кому интересно побывать в новом месте и попробовать новые для Тюмени виды отдыха.

"В программе торжественная часть, работа площадок от наших партнеров, прогулки на яхтах, экскурсия и знакомство с яхт-клубом, фотозоны, детская площадка для маленьких моряков, розыгрыш призов и подарков. Наши друзья обеспечат гостей горячим кофе, прохладительными напитками и вкусными бургерами. Мероприятие будет закрытого формата. Попасть на него можно по предварительной регистрации. Это можно сделать на специальном сайте, где проходит регистрация. Там же есть и карта проезда", - рассказал Виктор Васечка.

Рассуждая о дальнейших планах он отметил, что яхт-клуб будет развиваться в двух направлениях: проведение мероприятий и парусный спорт. Базовые условия, необходимые для развития этих направлений, созданы.

"На базе стоят яхты, планируется оборудовать стоянку и для сторонних парусных и моторных судов. Кстати, если у вас нет возможности добраться до яхт-клуба на автомобиле, напишите пожалуйста нам в Viber, wats app или просто смс на номер +79220758404. Мы найдем для вас место в одной из машин наших друзей. Одеться лучше как для активного отдыха. Вдруг вы соберетесь выйти в озеро на парусной яхте и поднять паруса. Если вдруг испортится погода и налетит гроза, то мы проведем мероприятие на специально построенной веранде, которая защитит всех участников от дождя", - подытожил Виктор Васечка.

Напомним, в планах у организаторов помимо яхтинга развивать занятия на аквабайках, гребной спорт и SUP-surf. Последний вид спорта является новинкой, которого до этого в Тюменской области не было. Для развития проекта потребуется еще 5-7 млн рублей, которые планируют привлечь у инвесторов, с помощью грантов или государственной поддержки по развитию парусного спорта.

﻿ фото Виктора Васечки 1 /

Владислав Соколов