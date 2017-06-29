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Участники курса по эпилепсии в ФЦН Тюмени выйдут на новый уровень хирургии

18:42 28 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ФЦН

Образовательный курс по хирургии эпилепсии с мастер-классом по анатомии и диссекции головного мозга стартовал в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени.

С 28 по 30 июля участники получат теоретические и практические знания от лучших международных специалистов в этой области.

Мероприятие организовала Ассоциация нейрохирургов Тюменской области совместно с кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

"Это уникальный курс, с которого стоит начинать любое нейрохирургическое образование. В свое время я побывал на таком курсе в Гааге и был поражен. Тогда я понял, что необходимо регулярно проводить его в России, особенно для молодых нейрохирургов. Это путеводная звезда на протяжении всей карьеры. Поверьте, если с этими знаниями вы продолжите развиваться дальше, то ваши результаты значительно улучшатся, вы выйдете на качественно новый уровень хирургии", - обратился главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов к участникам конференции.

Образовательный курс состоит из теоретической части, практики по латеральной диссекции головного мозга и живой хирургии. Также особенностью этого мероприятия можно назвать многочисленный состав приглашенных российских и зарубежных лекторов.

В первый день конференции перед слушателями с лекцией по микрохирургической анатомии борозд и извилин головного мозга выступил профессор анатомии анатомической лаборатории университета имени Франсуа Рабле (Франция) Кристоф Дестрё. Затем участники закрепили полученные знания в ходе практического занятия.

Профессор, ведущий научный сотрудник научно-практического центра детской психоневрологии Сергей Бурд рассказал молодым специалистам о современных возможностях терапии эпилепсии. Хирургические аспекты лечения раскрыл руководитель службы цереброваскулярной хирургии и детской нейрохирургии отделения нейронаук Центральной университетской клиники "Кантона Во" (Швейцария) Рой Дэниел. 

Гость из Бразилии Густаво Пассос прочел лекцию по интраоперационной электрокортикографии, а завершил этот день профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии ГОУ ВПО "УГМА Росздрава" Александр Шершевер с докладом по анестезиологическому сопровождению хирургического лечения эпилепсии.

В последующие дни перед участниками образовательного курса выступят другие лекторы: Этьен Пралонг (Швейцария), врач невролог-эпилептолог Ольга Кирилловских, врач-анестезиолог-реаниматолог ФЦН Марсель Садритдинов, врач-нейрофизиолог тюменского Федерального центра нейрохирургии Александр Скрипников, главный врач ФЦН Альберт Суфианов и др.

29 июня Альберт Суфианов и Рой Дэниел выступят на радио в прямом эфире по теме конференции. На церемонии вручения сертификатов участникам, приехавшим в Тюмени со всей страны, Альберт Суфианов презентует коллективную монографию "Неспецифические методы хирургического лечения эпилепсии" с автогрофами нескольких авторов книги. 

Альберт Суфианов не раз отмечал, что совершенствование методов лечения эпилепсии и повышение доступности медпомощи страдающим этим заболеванием – одно из главных направлений работы Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. В 2017 году в регионе стартовал проект "Жизнь в ясном сознании", призванный помочь детям в борьбе с эпилепсией.

"Люди должны понимать: постановка даже очень серьезного, тяжелого диагноза – это не фатально. С эпилепсией можно бороться. Медицина шагнула очень далеко, и с тем, что раньше казалось неизлечимым, мы успешно справляемся. Мы гарантируем, что ребенок сможет полностью адаптироваться в социальной жизни", - говорит профессор.

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Фото пресс-службы ФЦН
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Теги: ФЦН , Альберт Суфианов , высокотехнологичная медпомощь , нейрохирургия

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