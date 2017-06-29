Тюменцы и гости города высоко оценили "Зойкину квартиру"

Фото ИА "Тюменская линия"

Восторженные отзывы зала и бис вызвала "Зойкина квартира" - первая постановка гастрольного репертуара Свердловского государственного академического театра драмы.

"Великолепный спектакль, очень насыщенный! Бесподобные актеры, потрясающая музыка, все просто супер! Я в восторге! Я видела не много спектаклей, но это был один из лучших, что я видела", - так отозвалась о "Зойкиной квартире" зрительница Елизавета Петухова.

Для тех, кто редко бывает в театре, спектакль показался необычным и понравился. Зрители отзывались о "Зойкиной квартире" как о современной, необычной, не классической постановке.

"Сначала он показался мне сложным, а в середине первого акта он стал для меня открытым, интересным", - высказалась гостья из Сургута Наталья Молчанова.

Тюменского театрального зрителя можно назвать гурманом в прочтении авторской интерпретации классического произведения. Перед показом первого спектакля из гастрольного репертуара Свердловского театра драмы его генеральный директор Алексей Бадаев признался, что реакцию тюменцев боится: на премьерных показах с этой постановки екатеринбуржцы уходили. Тюменский любитель Мельпомены оценил шедевр нового театрального жанра SounDrama восторженно.

"Симпатично, интересно, волнительно: Булгаков есть Булгаков! Эта вещь сложная в постановке, театралы молодцы. Прежде не видела работы Свердловского театра, но слышала очень хорошие отзывы. Пойдем на "Тетки" еще"", - рассказала гостья из Израиля Людмила Чауская.

Спектакль поставил режиссер Владимир Панков, изобретатель SounDrama. Для создания в уральской столице интерпретации комедии Булгакова режиссер привез команду: художника Максима Обрезкова (из театра им. Е.Вахтангова) и хореографа Екатерину Кислову. Актеры репетировали круглосуточно: каждая мизансцена должна была точно попасть в музыкальную фразу. Все действия в спектакле рассчитаны именно музыкально.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Там много пластов: музыкальный, танцевальный, мелодраматический. И все переплетается. Когда я впервые смотрела спектакль Панкова как зритель, я подумала, что это невероятно, это за пределами человеческих возможностей. Потом оказалось, что все это не так уж страшно, функции четко распределены, в основном танцевальные и музыкальные группы работают локально. Сложность в том, что нужно попасть в партитуру, которая написана. Практически звук не прекращается от начала и до конца. Не каждый зритель готов к этому и может быть есть те, кто это не принимает. Панков очень харизматичный, сумасшедший по-хорошему, все актрисы были в него влюблены и расставались с ним со слезами", - рассказала исполнительница главной роли спектакля "Зойкина квартира", заслуженная артистка России Ирина Ермолова.

Объяснить уникальность жанра SounDrama крайне сложно: после премьерных показов его пытались описать многие критики, поделился Алексей Бадаев. Главная роль в постановке SounDrama отводится звуку – не музыке, не пению, а в целом звучанию всего происходящего. Общий резонансный поток темпов, вокала, симфонической музыки, естественных шумов, шорохов сцены и голосов актеров, от ропота до крика, от шепота до восклицаний – это то, чему должен душой открыться зритель, чтобы попасть в заданный режиссером ритм Булгаковского настроения и духа серебряного века.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Понравилась многослойность в этом спектакле. Там много всего из Булгакова вообще, из той эпохи, и с нашей эпохой перекликается. Трехплановый вид: с высоты было интересно смотреть, видно и второй и третий план, с мизансценой. Я купила билеты на все спектакли театра. Мне интересны все интерпретации классики свердловчан", - сказала завсегдатай Тюменского театра драмы Яна Блиадзе.

Екатеринбург привез тюменцам постановки любимого комедийного жанра: "Фелумена Мартурано" и "Тетки". Последний уже стал хитом в кассах Тюменского драматического театра.

Покажут тюменцам и другого Александра Баргмана. Лицедеи уральской столицы привезли его "Актрису" - комедию в двух частях.

Из классических произведений свердловчане еще шокируют публику: тюменскому зрителю стоит быть готовым к интерпретациям "Отцов и детей" под режиссерским руководством Дмитрия Зимина и "Доходного места" в постановке Владимира Мирзоева.

"Надо сказать, Мирзоев заканчивал отделение режиссуры цирка. В спектаклях есть элементы циркового воздействия на зрителя, практически вставных номеров, вплетенных в спектакль. Зритель постоянно находится в удивлении: "Этого в Островском не может быть никогда, потому что просто не может". Театр – это всегда удивление и поражение. Театр – это искусство интерпретации, новых подходов", - считает Алексей Бадаев.

Ирина Ромашкина