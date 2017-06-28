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Сергей Сарычев: необходимо закрепить тенденцию на спад уровня преступности в регионе

18:09 28 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

На 20% снизился уровень преступности в Тюменской области за пять месяцев 2017 года. Такие данные привели в ходе совместного заседания антинаркотической комиссии и координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в регионе 28 июня. Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи с муниципалитетами под руководством вице-губернатора Сергея Сарычева.    

По информации начальника УМВД РФ по Тюменской области Юрия Алтынова, в первом квартале этого года на 18% уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений, на 11% – количество грабежей, на 66% - разбойных нападений, на 29% – краж имущества, на 77% сократилось число хулиганств и на 33% - преступлений в общественных местах.

"Несмотря на такие результаты совместной работы, соответствующим ведомствам не стоит расслабляться. Нам нужно закрепить тенденцию на спад уровня преступности в регионе. Кроме того, нам предстоит усилить работу по профилактике преступности среди несовершеннолетних, а также по борьбе с преступниками, которые пользуются Интернетом и социальными сетями. Также хочу отметить, что проблема незаконного оборота наркотиков и распространения наркомании не теряет актуальности", - сообщил Сергей Сарычев.

По информации Юрия Алтынова, в этом году выявлено более 600 наркопреступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъято семь крупных партий наркотиков массой более 4,5 кг, пресечена деятельность 23 наркопритонов. "Доля раскрытых наркопреступлений в Тюменской области выросла на 3 процента. В том числе в этом году раскрыто шесть преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп. Готовятся дела для направления в суд", - подчеркнул начальник УМВД РФ по Тюменской области.

В заседании приняли участие главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн, начальник регионального управления ФСБ России по Тюменской области Вадим Пятилетов, первый заместитель прокурора Тюменской области Роман Тютюник, начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тюменской области Евгений Симаков, врио начальника УФСИН России по Тюменской области Илья Прокопьев, военный комиссар Тюменской области Александр Моторин, заместитель начальника Тюменской таможни Уральского таможенного управления Дмитрий Кузнецов, а также представители органов исполнительной власти.

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Теги: Интернет , наркотики , соцсети , Сергей Сарычев , преступность

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