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Площадь 400-летия Тюмени обретает новый облик

09:00 29 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Строящаяся на площади 400-летия Тюмени подземная парковка, которая будет вмещать почти триста автомашин - уникальный объект. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, общаясь с журналистами после объезда объектов дорожной инфраструктуры, строящихся в областном центре.

"Это первая подобная парковка в Тюмени. Учитывая, что грунтовые воды находятся достаточно близко, строители испытывают определенное напряжение. Однако у компании-подрядчика "Мостострой 11" есть солидный опыт возведения подобных объектов, в том числе и далеко за пределами нашего региона. Поэтому мы надеемся, что экспериментальный проект будет успешно завершен. Думаю, в будущем в областной столице должны появиться еще несколько подобных парковок. Это поможет решить острую проблему нехватки парковочных мест", - отметил губернатор.

По мнению Владимира Якушева, новая парковка должна быть платной - это стандартный подход, принятый во всем цивилизованном мире.

"Кроме строительства парковки, проект реконструкции площади 400-летия Тюмени предусматривает выполнение большого объема работ по благоустройству. Разумеется, это позволит в гораздо более комфортных условиях проводить здесь городские и областные массовые мероприятия", - сказал глава региона.

В рамках реконструкции запланировано строительство фонтана, прогулочной зоны, площадки для размещения предприятия общественного питания. Кроме того, в зимнее время предусмотрено использование территории под каток. Будет на площади и место для установки новогодней елки.

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Евгений Бабенко

Теги: благоустройство , Владимир Якушев , качество жизни , парковка , площадь 400-летия Тюмени

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