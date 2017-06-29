ГИМС предупреждает: купаться стоит только на официальных пляжах

Фото ИА "Тюменская линия"

Три зоны отдыха, пригодные для купания, официально открыты и функционируют в Тюмени с начала лета 2017 года.

Это два пляжа на озере Верхнем Кривом (район Верхнего бора), один пляж на озере Липовом (6 км Велижанского тракта), пруду Лесном (лесной массив ТЭЦ-2). Также действуют пляжи в санаториях, детских оздоровительных центрах и на озере Сингуль в Ялуторовске. Все они оборудованы в соответствии с предъявляемыми требованиями безопасности и обследованы водолазами.

Как рассказал начальник центра ГИМС ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Каплин на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", чтобы признать пляж пригодным для купания, необходимо тщательное обследование дна, договор на водопользование, оборудование для оказания первой медицинской помощи, спасательные вышки. Также в штате организации, обслуживающей пляж, должны быть аттестованные спасатели и медик.

"Организации и муниципалитеты подают заявки, мы принимаем пляж и выдаем разрешение. Пока новых заявок нет, но, как показывает практика, они могут поступить в июле и августе. Всего в 2016 году в Тюмени действовало 11 мест для отдыха, в 2017 году ожидаем 16-18", - сказал Сергей Каплин.

Он уточнил, что нужно различать зоны для для купания и для отдыха. На первых разрешено купаться, на вторых - только загорать. Их в Тюмени пока шесть: на прудах Войновском, Южном, обводненных карьерах Северном, Утином, реке Туре (ул. Щербакова), озере Андреевском.

"Нужно понимать, что даже если вы решили зайти здесь в воду, никто не будет брать на себя ответственность в случае, если вы пострадаете. Для этого установлены знаки, предупреждающие, что купаться запрещено. Иначе некому будет оказать специализированную помощь", - подчеркнул Сергей Каплин.

За несоблюдение правил могут наказать и рублем: за купание в несанкционированных местах предусмотрен административный штраф. Сотрудники ГИМС регулярно проводят рейды совместно с прокуратурой и полицейскими и осматривают популярные места летнего отдыха горожан.

Не получится искупаться и в районе набережной Туры. Здесь работает пост департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени, а в будни и с 14 до 22 часов в выходные дежурят сотрудники ГИМС.

Сергей Каплин уточнил, что в 2016 году в Тюмени зарегистрировано восемь несчастных случаев на воде. Из них ни один не произошел на официальном пляже. С начала лета 2017 года зафиксировано три случая, все они произошли в непригодных для купания местах.

Напомним, купальный сезон установлен в Тюмени с 9 июня по 25 августа 2017 года.

Евгения Шевцова