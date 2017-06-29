Прием заявлений в школу по желанию начинает в Тюменской области

Фото "Тюменской линии"

Подать заявление на место в школе не по прописке, а по желанию родители тюменских первоклашек могут с 30 июня. Его предоставят при условии наличия.

Всего в Тюменской области насчитали 22 тысячи первоклассников, половина из них проживают в столице региона.

Подать заявление можно лично или через интернет: на портале gosuslugi.ru или на региональном http://education.admtyumen.ru/.

В школе с будущим первоклассником пообщаются специалист психолого-медико-педагогической службы, учитель, логопед. Они определят запас знаний о себе и окружающем мире, подготовку к обучению грамоте, элементарные математические представления, произношение, связную речь, словарный запас, развитие логического мышления и мелкой моторики, усидчивость и поведение. После этого подскажут, какая программа соответствует уровню развития, способностям и состоянию здоровья малыша.