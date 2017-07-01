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Викуловские пришкольные лагеря не вызвали замечаний от родителей

13:01 01 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

12 пришкольных лагерей работали в первую смену в Викуловском районе летом 2017 года.

Всего в них отдохнул 881 ребенок, из них 687 из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Жалоб от родителей за все время первой смены не поступало.

Все лагеря были заранее приняты комиссией и открылись вовремя, несмотря на паводок в районе. Работали они по программам, которые прошли экспертизу Центра воспитания и социализации ТОГИРРО и получили положительную оценку.

Воспитателями в лагерях работали школьные педагоги, вожатыми – учащиеся старших классов и студенты педагогических вузов. Помощниками вожатых стали школьники, прошедшие подготовку и получившие сертификаты Дворца творчества и спорта "Пионер".

Программы летних смен отражали тему Года экологии и были направлены на сохранение здоровья детей, социальную адаптацию, укрепление чувства патриотизма, развитие творческих и интеллектуальных способностей школьников. Самыми значимыми мероприятиями стали День безопасности, День леса в лагере, акции против табака, квест "Маршрут Победы", познавательные и спортивные игры, конкурсы и концерты.

Евгения Шевцова

Теги: Викуловский район , летние пришкольные лагеря , детский летний отдых

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