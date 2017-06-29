Аферист из Тюмени проведет в колонии-поселении три года

Фото следственного комитета РФ

К трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении приговорил 30-летнего жителя Тюмени Андрея Барышникова Ленинский районный суд за мошенничество.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в 2014 году Барышников зарегистрировал сайт Arena-t.ru, чтобы продавать товары и одежду для плавания и в 2015 году стал использовать его для хищения денег у граждан. Клиенты заказывали нужный им товар и переводили деньги. Барышников деньги похищал, товар клиентам не поставлял.

В июле 2015 года молодой человек уехал в Краснодар, а потом перебрался в Сочи, где в августе получил временную регистрацию. Проживая в курортном городе, он обналичивал в банкомате поступавшие от потерпевших деньги. В декабре 2016 года Адлерский районный суд Сочи признал Барышникова виновным в хищении с августа 2015 года по март 2016 года у 14 человек более 142 тыс. рублей. Аферист в полном объеме возместил ущерб, и суд назначил ему два года исправительных работ с удержанием 20% в доход государства.

Теперь Барышникову вынес приговор и Ленинский районный суд Тюмени. Он признан виновным в хищении с июня 2015 года по февраль 2016 года у 20 граждан более 180 тыс. рублей под видом поставки товаров и одежды для плавания через свой сайт. Среди потерпевших жители Тюмени, Москвы, Воронежа, Иркутска, Сургута, Сарова, Пятигорска, Бийска, Читы, Тынды и других городов. Аферист возместил ущерб потерпевшим.

Суд по совокупности преступлений назначил окончательно Барышникову к отбытию 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.