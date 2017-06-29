Семья с пятью детьми из Ярковского района въедет в новый дом осенью

Фото ТРО партии "Единая Россия"

Дом для семьи Бакировых с пятью детьми, строительство которого в рамках проекта "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи" началось в начале июня в с. Маранка, будет сдан в конце августа.

Ход строительства оценили депутат Государственной думы Николай Брыкин, секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, областной депутат Юрий Конев.

Молодая семья живет в доме с печным отоплением площадью 29 кв. м. Рашад вместе с женой Гузелью воспитывают четырех дочек и годовалого сына. Решение о том, что им будет построен двухэтажный дом площадью 150 кв. м в рамках проекта "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи", стало для Бакировых полной неожиданностью.

"Когда узнал, что специально для нас построят дом, почувствовал радость, не ожидал такого счастья, - рассказывает глава семьи. - Мы и сами хотели строиться, оформили участок земли, но денег на это не было, и земля простояла два года. Своими силами мы строили бы лет десять, да и то был бы обычный дом, а сейчас настоящий дворец. Дом отличный, очень нравится и нам, и детям. Места точно всем хватит".

Как рассказал секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, благодаря проекту дома строятся без привлечения бюджетных средств, только на личные средства единороссов и всех, кто присоединился к проекту.

"Однако этих средств не хватает, поэтому депутат Государственной думы Николай Брыкин решил взять на себя финансирование строительства дома в Ярковском районе для этой семьи", - сообщил Артюхов.

Николай Брыкин уверен, что цель проекта отличная. Он обещал помочь семье и с обстановкой: "Таким людям хочется помогать, поэтому мы вместе с партактивом поможем и с обустройством территории".

Семья занимается подсобным хозяйством, корова и теленок были куплены по программе "Самообеспечение". Также глава большой семьи собирает дикоросы, ловит рыбу, занимается сезонными работами. На будущее у Бакировых глобальные планы: завести быка и трех коров, куриц, гусей.

"Столько детей для меня не редкость, у меня у самого три брата и одна сестра, а Гузель — одиннадцатая в семье. Поэтому для нас большая семья — это вполне естественно, а как может быть иначе?", — рассуждает Рашад.

Бакировы пользуются уважением у односельчан. Семья дружная, родители ответственно подходят к воспитанию детей. Детки живые, например, второклассница Карина — и шумная, и побегать может, но старательная. Пятиклассница Элина тоже неконфликтная, девочка занимается, не все всегда удается, но она усидчивая.

Секретарь Ярковского местного отделения "Единой России" Евгений Щукин также уверен, что принято правильное решение.

"Мы выбрали Бакировых из пяти семей, подходящих по критериям партийного проекта", – отметил он.

В рамках проекта "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи" уже построено шесть домов. В этом году планируется завершить работы в Ярковском, Сорокинском и Голышмановском районах. В Голышманово передача ключей от дома пройдет 3 июля, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Соб. инф.