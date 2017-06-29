Система "Безопасный город" появится в крупных райцентрах Тюменской области

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Около 300 новых видеокамер, подключенных к системе "Безопасный город", установят в Тюмени. Тем самым будет завершен очередной этап масштабного проекта по оборудованию системой видеофиксации в местах массового пребывания людей.

Об этом шла речь на совместном заседании антинаркотической комиссии и координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в регионе. Совещание состоялось в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами под руководством вице-губернатора Сергея Сарычева.

Как отметил директор областного департамента информатизации Александр Албычев, десятки новых видеокамер добавят на тюменскую набережную, площадь 400-летия Тюмени после ее реконструкции и на территорию возле торгового центра "Кристалл". "Мы устанавливаем также новую информационную систему, автоматизирующую деятельность сотрудника единой дежурно-диспетчерской службы, который на своем рабочем месте, оснащенном двумя экранами, будет регистрировать и управлять ходом отработки происшествий различными службами (01, 02, 03, 04, Антитеррор), получать изображение с места происшествия, снятого видеокамерами в режиме реального времени", - сообщил он.

В перспективе система "Безопасный город" поможет получать информацию от различных датчиков, установленных в городе, в том числе пожарной сигнализации. Таким образом, в конце этого года, благодаря системе, в единый центр через ГЛОНАСС будет собираться информацияс камер видеонаблюдения, датчиков пожарного мониторинга и жилищного фонда. Все данные будут показаны на карте с точной передачей места и времени. Кроме того, в Тюмени и Тюменском районе планируется поставить датчики метеорологического и химического мониторингов, а так же датчик уровня воды для прогноза и проведения предупредительных работ в случае затопления.

В ходе заседания начальник УМВД РФ по Тюменской области Юрий Алтынов заверил, что подобная система поможет предотвратить многие правонарушения не только в городах, но и в некоторых крупных районных центрах. Вице-губернатор Сергей Сарычев предложил обозначить районы, в которых установление видеокамер наиболее необходимо.

Отметим, что в Тюмени работают около 3,5 тыс. видеокамер, подключенных к системе "Безопасный город".