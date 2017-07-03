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По Тюменской железной дороге прокатились более семи тысяч пассажиров

08:47 03 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
rzd.ru

7,2 тыс. пассажиров перевезли под руководством опытных наставников юные железнодорожники на Тюменской детской железной дороге в июне.

134 учащихся из Тюмени, поселков Винзили и Боровского, в течение года занимавшиеся в кружке "Юный железнодорожник", на практике осваивали профессии машиниста и помощника машиниста, проводника, осмотрщика вагонов, бригадира, начальника поезда, ревизора, дежурного по станции. А всего за время летних каникул ежегодную учебно-производственную практику на малой магистрали пройдут более 460 ребят.

Путевое хозяйство Тюменской детской железной дороги - узкоколейная линия в виде подковы длиной 3 км 850 метров. Магистраль расположена в пригороде Тюмени, рядом с поселком Боровский (19-й км Ялуторовского тракта) и проходит вдоль живописного озера Андреевское. Время в пути следования от вокзала станции Юность до станции Приозерная и обратно – 45 минут.

Поезда отправляются в рейс ежедневно со среды по воскресенье четыре раза в день: в 10 часов 30 минут, 11 часов 30 минут, 12 часов 30 минут и 14 часов 30 минут. Стоимость взрослого билета - 160 рублей, детского – 90 рублей. Для организованных групп детей (более 10 человек) предоставляется 20% скидка, сообщает служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

Теги: детская железная дорога

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