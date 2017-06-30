В Тюмени назван перевозчик, лидирующий по числу нарушений правил дорожного движения

tgt72.ru

Комплексную проверку автобусов муниципального маршрута №6 "ул. Революции – д. Казарово" провели сотрудники департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени на остановке "Ул. Революции" (ул. Мельникайте, 139) с 18 до 19 часов 30 минут 29 июня.

Водителей проверили на соблюдение правил дорожного движения, законодательства об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, лицензионных требований, условий контрактов.

В четырех из 13 автобусов выявили нарушения использования портативного терминала (незакрытие рейсов). Данные нарушения были учтены при определении комплексного показателя качества.

Отметим, что сотрудники службы сопровождения пассажирских перевозок составили рейтинг безопасности организаций и индивидуальных предпринимателей (перевозчиков). Он определяет добросовестных перевозчиков и антиподов. Расчеты проводят ежемесячно в отношении каждого перевозчика на основании статистических данных, получаемых от УГИБДД России по Тюменской области, и показаний автоматизированной системы диспетчеризации МКУ "Тюменьгортранс".

При расчете используют количество нарушений правил дорожного движения и суммарный маршрутный пробег автобусов.

Выводится числовое значение отношения суммарного значения наложенных административных штрафов к фактическому суммарному маршрутному пробегу автобусов. Перевозчик, имеющий наибольший числовой показатель, занимает первое место в рейтинге и признается организацией с самым низким уровнем обеспечения безопасности пассажиров. Соответственно, перевозчик, имеющий наименьший числовой показатель, занимает последнее место в рейтинге и признается самым безопасным перевозчиком и лидером рейтинга безопасности.

Самый низкий уровень безопасности - ИП Шулепов С. М., ООО "Авто-Люкс" и ООО "Караван-Авто", сообщает пресс-служба администрации Тюмени.