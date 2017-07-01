Рекреация в заповеднике возможна, считает Жанна Злобина

Фото ИА "Тюменская линия"

Экологические тропы для туристов предложили создать общественники лесного комплекса Тюменской области на заседании, посвященном теме "Рекреация как вид лесопользования".

Актуальный вопрос поставила заместитель директора Тюменского управления лесами Виктория Горшкова. Вопрос об использовании в качестве рекреации особо охраняемых территорий Тюменской области она адресовала директору департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанне Злобиной.

"Вы же знаете, где у нас краснокнижные растения и животные. Возможно, нужно организовать экскурсионные тропы и тому подобное, а арендаторов таких рекреаций обязать восстанавливать и охранять природу", - предложила Виктория Горшкова.

Директор ведомства пояснила: рекреация на особо охраняемой территории находится на особом режиме, где много запретов. Однако идея Виктории Горшковой хорошая, заверила Жанна Злобина. По ее словам, в департаменте недропользования и экологии Тюменской области есть реестр объектов охраняемых территорий. Согласно ему земель, где можно развить рекреации, в регионе много.

"Нельзя, чтобы только по Ялуторовскому тракту у нас были рекреации. У нас есть хорошие места по Червишевскому и Московскому трактам. В зависимости от категории леса можно сформировать предложения в департамент инвестполитики. Мы готовы работать в этом направлении", - сказала Жанна Злобина.

Ирина Ромашкина