up

1.07.2017 суббота

EUR 67.8072

USD 59.3862

В Тюмени 16..18 С 2 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Рекреация в заповеднике возможна, считает Жанна Злобина

18:20 30 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Экологические тропы для туристов предложили создать общественники лесного комплекса Тюменской области на заседании, посвященном теме "Рекреация как вид лесопользования".

Актуальный вопрос поставила заместитель директора Тюменского управления лесами Виктория Горшкова. Вопрос об использовании в качестве рекреации особо охраняемых территорий Тюменской области она адресовала директору департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанне Злобиной.

"Вы же знаете, где у нас краснокнижные растения и животные. Возможно, нужно организовать экскурсионные тропы и тому подобное, а арендаторов таких рекреаций обязать восстанавливать и охранять природу", - предложила Виктория Горшкова.

Директор ведомства пояснила: рекреация на особо охраняемой территории находится на особом режиме, где много запретов. Однако идея Виктории Горшковой хорошая, заверила Жанна Злобина. По ее словам, в департаменте недропользования и экологии Тюменской области есть реестр объектов охраняемых территорий. Согласно ему земель, где можно развить рекреации, в регионе много.

"Нельзя, чтобы только по Ялуторовскому тракту у нас были рекреации. У нас есть хорошие места по Червишевскому и Московскому трактам. В зависимости от категории леса можно сформировать предложения в департамент инвестполитики. Мы готовы работать в этом направлении", - сказала Жанна Злобина.

Ирина Ромашкина

Теги: экология , Красная книга , Виктория Горшкова , Жанна Злобина , рекреации , лесной комплекс

Последние новости

21:42 Глава Перевалово выявил коррупционные нарушения, идет проверка
20:16 Девятнадцать жителей Тюменской области заболели клещевым энцефалитом
19:52 Открытый чемпионат области по дартсу пройдет в Тюмени
19:27 NaTure: первый фестиваль цветников превратился в большой городской праздник Фото
18:20 Рекреация в заповеднике возможна, считает Жанна Злобина
18:03 Владимир Якушев: коллектив Арбитражного суда устанавливает торжество справедливости Фото
18:01 Тюменцам стоит опасаться клещей
17:54 1 июля - события дня
17:43 Тело пропавшего мальчика обнаружили в Когалыме
17:36 Фестиваль творческих проектов "Мы-первые" прошел в Тюменской области
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: коллектив Арбитражного суда устанавливает торжество справедливости

Информатизация тюменского здравоохранения вышла на мировой уровень

Первая партия новых ЛиАЗов обновила тюменский автопарк

Политика

Тюменские депутаты решили повысить дисциплину

Эрнест Валеев: курортного сбора в Тюменской области пока не будет

В Тюмени работает делегация посольства Республики Корея

Экономика

Тюменцы стали чаще расплачиваться картами "Мир"

Как будут начислять плату за ЖКУ с 1 июля: правила и преимущества

Специальная лаборатория оценит качество тюменских дорог и составит план ремонта

Общество

Девятнадцать жителей Тюменской области заболели клещевым энцефалитом

NaTure: первый фестиваль цветников превратился в большой городской праздник

Рекреация в заповеднике возможна, считает Жанна Злобина

Спорт

Открытый чемпионат области по дартсу пройдет в Тюмени

Соревнования по велоспорту-маунтинбайку пройдут на озере Цимлянском

В Тюмени впервые пройдет открытый чемпионат по дартсу

Происшествия

Глава Перевалово выявил коррупционные нарушения, идет проверка

Тело пропавшего мальчика обнаружили в Когалыме

В Тюмени осудили крышевавших спа-салоны полицейских
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+