В Тюменской области продезинфицированы все частные дома после паводка

admtyumen.ru

639 проб воды из источников и систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения исследовано на территориях Тюменской области, вышедших из зон подтопления, на 30 июня.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в пунктах временного размещения исследовано 270 проб готовой пищевой продукции, проверено 496 партий продуктов питания (3 тыс. 200 кг). Нарушений не выявлено.

На территории Тюменской области завершена дезинфекционная обработка всех частных жилых домов, подвергшихся подтоплению.

На 30 июня проведена дезинфекция 1 тыс. 113 домовладений, 126 колодцев, 629 выгребов, вышедших из подтопления. В том числе проведены обработки в 889 дачных домах садоводческих обществ Ишима, 57 дачных домах в Ишимском районе.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в муниципальных образованиях, подвергшихся подтоплению, стабильная. Инфекционная заболеваемость в зонах подтопления не превышает среднемноголетних значений.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.