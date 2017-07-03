В Викулово наградили борцов с паводком

admtyumen.ru

Коллективы 13 организаций, принявших участие в борьбе с паводком, чествовали в Викулово.

Всех их отметили почетными грамотами главы Викуловского района. Среди награжденных работники дорожных служб, МЧС, электрики, медики, сотрудники полиции.

"Беда коснулась каждого из нас. Всего в районе большая вода подтопила семь участков автодорог. В 40 населенных пунктов, в которых проживают 5 тысяч 873 человека, был ограничен доступ. Благодаря вашим усилиям нам удалось победить. Отдельное спасибо хуторскому казачеству, обществам "Викуловское" и "Сорокинское", ветеранам-пограничникам, добровольной народной дружине, жителям сел Викулово, Чебаклей, Усть-Барсук, Заборка, Балаганы, Тюлешов Бор, которые не остались равнодушными и помогали органам власти в борьбе со стихией", - обратился к ним глава района Александр Криволапов.

Среди награжденных и те, кто обеспечивал жизнедеятельность и работоспособность бригад, – викуловское отделение Ишимского сельскохозяйственного техникума и кафе "Маяк". В первом был развернут пункт дислокации спасательных отрядов, вторые обеспечивали работников горячим питанием. Напомним, что в ликвидации последствий паводка в Викуловском районе участвовали специалисты из соседних районов и областного центра.

Индивидуальные грамоты и благодарности получили еще 25 человек: трактористы, водители, диспетчеры, которые трудились на передовой практически круглосуточно. Как подчеркнул Александр Криволапов, только совместными усилиями удалось предотвратить серьезные жертвы и победить большую воду.

Напомним, в 2017 году река Ишим в Викуловском районе поднялась на 10 м 97 см. Исторический максимум был зафиксирован 75 лет назад – 11 м 11 см.

Евгения Шевцова