Победитель первенства Европы по дзюдо Георгий Третьяков проведет открытую тренировку

Фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Открытая тренировка с Георгием Третьяковым состоится в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" 4 июля.

Он не только покажет коронные приемы, но и расскажет о борьбе на пути к медалям, о перспективах участия в других крупных соревнованиях, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Напомним, что в Каунасе (Литва) Георгий Третьяков завоевал золотую медаль первенства Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В его весовой категории до 50 кг за награды боролись 23 спортсмена. Подопечный Алексея Кочетова провел четыре встречи, в первых двух одержал досрочные победы над Виктором Мокану из Румынии и Виктором Ван Гервеном из Голландии. Схватка за выход в финал с Дааном Моесом из Голландии закончилась с преимуществом в "ваза-ари". В финальном поединке Георгий встретился с Ксанадом Фесзко из Венгрии. В основное время победителя определить не удалось. Спортсмены состязались еще 5,5 минут до первого оцениваемого действия, которым оказался удушающий прием.

Соб. инф.