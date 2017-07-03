За Братину могут поспорить два китайских клуба

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Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал, что в следующем сезоне в чемпионате ВХЛ, где выступает тюменский "Рубин", могут принять участие два китайских клуба.

Одним уже точно будет "КРС Хэйлунцзян" из Харбина. Эта команда станет фармом выступающего в КХЛ коллектива "Кунлунь Ред Стар". Плюс в Китае рассматривают возможность заявить в ВХЛ второй клуб. Тогда выезд в эту страну для остальных дружин будет двойным, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

Также в ВХЛ ждут решения по действующему чемпиону – балашихинскому "Динамо", которое будучи фармом одноименной столичной дружины КХЛ, вероятно, пропустит сезон из-за неразберих в московской главной команде.

Есть вопросы еще по ряду возможных новичков и старожилов лиги с финансовыми пробелами. Но уже в самое ближайшее время состав участников следующего сезона будет назван.

"Рубин", напомним, выступает в ВХЛ с момента основания лиги все семь лет. Тюменцы выиграли первую Братину в 2011 году, дважды уступали в финале, а в минувшем сезоне стали бронзовыми призёрами Всероссийского соревнования.