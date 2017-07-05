Тюменских детей бесплатно научат немецкому с зайчишкой Хансом

utmn.ru

Бесплатный образовательный проект KinderUni гете-института для детей 5–12 лет стартовал в Тюменской государственном университете.

Проект реализуют на базе ресурсного центра немецкого языка и культуры ТюмГУ. Маленькие исследователи получат ответы на интересующие их вопросы о природных явлениях, технических устройствах и научных феноменах, с которыми они сталкиваются каждый день. Обучаясь на трех факультетах ("Человек", "Природа" и "Техника"), дети в игровой форме будут продвигаться по университетской карьерной лестнице: от студента до профессора. Лекции, эксперименты познакомят обучающихся с миром науки и человеческого общества. При этом одновременно, в игровой форме, юные студенты выучат первые немецкие слова, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

utmn.ru

Для детей 5–7 лет университет предлагает игровой курс немецкого языка "Немецкий с зайчишкой Хансом".

utmn.ru

Регистрация по адресу: lesesaal@utmn.ru (ФИО родителя, телефон, факультет, день, возраст ребенка, ФИО ребенка).