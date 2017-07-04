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Упоровский район отметит 85-летний юбилей

17:05 04 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
uporovo.admtyumen.ru

Торжественные мероприятия, посвященные 85-летию со дня образования Упоровского района, пройдут в районном центре с. Упорово 8 июля.

Жители муниципалитета встречают праздничную дату трудовыми успехами. В первом квартале 2017 года хозяйства района произвели 1 тыс. 187,7 тонны молока, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Надой на 1 фуражную корову в сельскохозяйственных предприятиях по итогам 1 квартала 2017 года составил 1 тыс. 499 кг. Это на 139 кг больше, чем в первом квартале 2016 года. Произведено 788,46 тонн скота и птицы, что на 2% больше, чем в первом квартале 2016 года. За 1 квартал 2017 года у населения района закуплено 41,5 тонн мяса, что на 4,4 тонн больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Успешно развивается в районе предпринимательство. По данным на 1 апреля 2017 года в районе зарегистрировано 423 субъекта малого предпринимательства, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оборот малых предприятий и валовый доход индивидуальных предпринимателей за январь-март 2017 года составил 338,18 млн рублей, или 101% к первому кварталу 2016 года. Налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса по сравнению с 1 кварталом 2016 года увеличились на 2,5%.

Начнутся юбилейные торжества с церемонии возложения цветов к обелиску Славы. Праздник откроется на стадионе "Центральный" ярким выступлением творческих коллективов районного ДК. Жители и гости муниципалитета смогут посетить выставку работ мастеров декоративно-прикладного творчества и торжественное открытие первенства Упоровского муниципального района по картингу. Для юных жителей будут работать аттракционы, организованы различные конкурсные и игровые программы.

Вечером состоятся концерты заслуженного артиста России, певца и композитора Владислава Агафонова и ансамбля "Лейся, песня International", а также автора и исполнителя Жанны Прохорихиной. Завершится праздник фейерверком и дискотекой для молодежи.

Евгений Бабенко

Теги: юбилей , Упоровский район , малый бизнес , Упорово , АПК

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