Тюменские архитекторы, дизайнеры и урбанисты участвуют в форуме "Таврида"

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Представители Тюменской области участвуют в форуме "Таврида" в Крыму.

Форум в третий раз собрал лучших представителей творческой молодежи из всех регионов России. В этом году форум разделен на восемь тематических смен и объединит более 3 тыс. молодых людей.

Участниками главной площадки для творческой молодежи стали архитекторы, дизайнеры, урбанисты, художники, скульпторы и искусствоведы, писатели, поэты, критики, композиторы, музыканты и хореографы, преподаватели истории, режиссеры, продюсеры, актеры театра и кино, журналисты. Впервые форум открывает двери для библиотекарей, мультипликаторов и сотрудников музеев.

Образовательная программа каждой смены разработана совместно с профильными партнерскими организациями, вузами и профессиональными экспертными сообществами. Она включает в себя общение с почетными гостями и мастер-классы от ведущих экспертов сфер, лекции, дебаты и презентации проектов. Приоритетным направлением программы форума остается работа над практическими кейсами под руководством выдающихся мастеров.

Участник может подать заявку на конвейер проектов и получить поддержку своей социально значимой идеи в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов.

В рамках форума работают школы, каждая из которых курируется партнером, специализирующимся на сфере смены. Так, например, молодые архитекторы, дизайнеры, урбанисты пройдут программы школ "Архитектура", "Самые красивые деревни России", "Городские герои", "Перспектива силуэта", "Предметный дизайн — настоящее и будущее", "Пространство для эффективной работы". Для молодых художников, скульпторов и искусствоведов работают три школы — "Россия будущего", "Ювелирное искусство", "PRO lab", сообщает пресс-службы форума.

4 июля образовательный день начался с панельной дискуссии с участием ректора Московского архитектурного института Дмитрия Швидковского на тему "Русская архитектура – новый взгляд на историю".

Участникам первой смены предстоит в течение пяти образовательных дней, работая в тематических школах, познакомиться с актуальными направлениями в среде архитектуры и дизайна, разработать новые планы по логистике и насыщению городов, составить Живую карту России, а также овладеть практиками использования деревенского наследия для привлечения туристов, новых жителей, инвесторов.

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Напомним, что Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" традиционно объединяет талантливую молодежь страны, представляющую разные сферы, его цель — формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России. Первыми участниками, которые проходят образовательную программу форума в 2017 году, стали молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты. Главный творческий форум страны завершится 31 августа. Заявки на участие подали более 13 тыс. человек. Для помощи в организации форума сформирован волонтерский корпус, в него вошло 170 человек.

Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи, подведомственное учреждение Росмолодежи ФГБУ "Роспатриотцентр" в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.