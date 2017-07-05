up

5.07.2017 среда

EUR 67.2966

USD 59.2295

В Тюмени 14..16 С 2 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Общество

Открыт набор в клуб помощников Тюменской филармонии

13:21 05 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
tgf.kto72.ru

Тюменская филармония объявила набор в клуб добровольных помощников.

Став волонтером, вы сможете принять участие в масштабных музыкальных проектах, получить бесценный опыт в сфере культуры и досуга, расширить свой кругозор, познакомиться с интересными людьми.

Участие добровольцев необходимо в самых разных направлениях. Это может быть распространение рекламной продукции, участие в промо-акциях, работа на бекстейдже, помощь в пресс-центре и другое.

Впереди много событий: крупнейшее мероприятие #ПАПАТУТ (сквер "Комсомольский"), в котором примет участие Тюменская филармония, музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле", традиционная осенняя ярмарка абонементов, музыкальный фестиваль "Алябьевская осень", три дня с виртуозом Денисом Мацуевым и многое другое.

Волонтером может стать любой совершеннолетний человек (18+), а также несовершеннолетний (16+) – при наличии письменного разрешения родителей. 

Оставить заявку можно написав личное сообщение в группе Тюменской филармонии (ФИО, контакты) или позвонив по номеру 8(3452)46-16-03, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Теги: лето в Тобольском кремле , Тюменская филармония , волонтеры , Денис Мацуев

Последние новости

14:16 Тюменцев научат стоять на гвоздях
14:05 Одиннадцать лет за повторную торговлю героином - приговор жительнице Тюмени
13:54 В "Ребячьей республике" спартакиаду посвятят Году экологии
13:43 Названы самые популярные мультфильмы этого лета
13:32 Омича задержали в Тобольске с партией наркотиков
13:21 Открыт набор в клуб помощников Тюменской филармонии
13:10 "Лето в Тобольском кремле" начнется с "Летучей мыши" Штрауса в Тюмени
13:00 Дворовые команды сыграют в мини-футбол на Кубок главы администрации Тюмени
12:49 Тюменка пойдет под суд за отказ лечить дочь от ВИЧ-инфекции
12:38 Тюменский шахматист побеждает на Корсике
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: проблемы граждан нужно решать ежедневно

Ишимский лизин может покрыть сорок процентов потребностей России

В Тобольске построят новую школу и поликлинику, благоустроят дворы и отремонтируют дороги

Политика

Единороссы четырех регионов обсудили планы и задачи партийной работы

Александр Моор: рынок жилья перестал быть дефицитным

Назначен глава администрации Наримановского муниципального образования

Экономика

Бизнесменов научат манипулировать партнерами во время переговоров

Тюменская агрофирма КРиММ построит завод по переработке картофеля

Избран глава Консультационного совета акционеров ВТБ

Общество

Названы самые популярные мультфильмы этого лета

Открыт набор в клуб помощников Тюменской филармонии

"Лето в Тобольском кремле" начнется с "Летучей мыши" Штрауса в Тюмени

Спорт

Тюменцев научат стоять на гвоздях

В "Ребячьей республике" спартакиаду посвятят Году экологии

Дворовые команды сыграют в мини-футбол на Кубок главы администрации Тюмени

Происшествия

Одиннадцать лет за повторную торговлю героином - приговор жительнице Тюмени

Омича задержали в Тобольске с партией наркотиков

Тюменка пойдет под суд за отказ лечить дочь от ВИЧ-инфекции
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+