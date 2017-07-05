Открыт набор в клуб помощников Тюменской филармонии

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Тюменская филармония объявила набор в клуб добровольных помощников.

Став волонтером, вы сможете принять участие в масштабных музыкальных проектах, получить бесценный опыт в сфере культуры и досуга, расширить свой кругозор, познакомиться с интересными людьми.

Участие добровольцев необходимо в самых разных направлениях. Это может быть распространение рекламной продукции, участие в промо-акциях, работа на бекстейдже, помощь в пресс-центре и другое.

Впереди много событий: крупнейшее мероприятие #ПАПАТУТ (сквер "Комсомольский"), в котором примет участие Тюменская филармония, музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле", традиционная осенняя ярмарка абонементов, музыкальный фестиваль "Алябьевская осень", три дня с виртуозом Денисом Мацуевым и многое другое.

Волонтером может стать любой совершеннолетний человек (18+), а также несовершеннолетний (16+) – при наличии письменного разрешения родителей.

Оставить заявку можно написав личное сообщение в группе Тюменской филармонии (ФИО, контакты) или позвонив по номеру 8(3452)46-16-03, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.