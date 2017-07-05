Тюменский драмтеатр получил благодарность от Минкультуры Свердловской области

tdt.kto72.ru

Тюменский драматический театр, побывавший на гастролях в Екатеринбурге, получил не только зрительские овации, но и благодарность Министерства культуры Свердловской области и местного отделения Союза театральных деятелей России.

Перед началом последнего гастрольного спектакля "Ветер в тополях" на сцене Свердловского академического театра драмы коллективу Тюменского драматического театра – подразделению Тюменского концертно-театрального объединения вручили почетный диплом за содействие развитию гастрольной межрегиональной деятельности на территории Свердловской области.

В благодарственном письме председатель Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ Михаил Сафронов выразил слова благодарности коллегам и союзникам за успешно проведенные гастроли.

"Театральные профессионалы вместе со взыскательным екатеринбургским зрителем не могли не отметить большой творческий потенциал театра, актерскую самоотдачу в следовании лучшим традициям русского репертуарного театра", - подчеркнул он.

Михаил Сафронов выразил надежду, что это театральное сотрудничество будет только крепнуть и позволит реализовываться важным театральным проектам.

Напомним, обменные гастроли Тюменского драматического театра и Свердловского академического театра драмы проходили с 27 июня по 3 июля.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.