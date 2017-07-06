Пьяный житель села Ярково вез троих детей в багажнике

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

28-летнего жителя села Ярково, водителя "УАЗа", задержали инспекторы специализированного батальона ДПС, увидев в багажнике автомобиля детей.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, от папы троих детей шел устойчивый запах перегара. Показания алкотестера составили 0,33 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Молодой человек сообщил, что около полуночи выпил "полторашку" пива, а утром поехал к теще за детьми. На автомобилиста составлены материалы об управлении транспортом в состоянии опьянения и о нарушении правил перевозки детей.

Водителя "Жигулей" пятой модели 50-летнего Владимира Ивановича инспекторы ДПС задержали на 98-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск. Наряд ДПС подъехал для оказания помощи в ДТП, в котором столкнулись "Жигули", "Газель" и грузовик. Водитель "пятерки" поздно заметил трактор, выехал на встречную полосу, где и произошла авария. При этом по дороге разлился бензин, сотрудники ГИБДД помогли Владимиру Ивановичу снять клеммы с аккумулятора "пятерки" и из-за запаха бензина не сразу почувствовали запах алкоголя.

Несмотря на показания алкотестера, Владимир Иванович до последнего утверждал, что пять лет пьет только свой квас, без дрожжей.

С начала года сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом на дорогах более пяти тысяч водителей в состоянии и опьянения.