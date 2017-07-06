up

6.07.2017 четверг

EUR 67.6754

USD 59.5787

В Тюмени 11..13 С 6 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Пьяный житель села Ярково вез троих детей в багажнике

11:10 06 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Госавтоинспекции Тюменской области

28-летнего жителя села Ярково, водителя "УАЗа", задержали инспекторы специализированного батальона ДПС, увидев в багажнике автомобиля детей.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, от папы троих детей шел устойчивый запах перегара. Показания алкотестера составили 0,33 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Молодой человек сообщил, что около полуночи выпил "полторашку" пива, а утром поехал к теще за детьми. На автомобилиста составлены материалы об управлении транспортом в состоянии опьянения и о нарушении правил перевозки детей.

Водителя "Жигулей" пятой модели 50-летнего Владимира Ивановича инспекторы ДПС задержали на 98-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск. Наряд ДПС подъехал для оказания помощи в ДТП, в котором столкнулись "Жигули", "Газель" и грузовик. Водитель "пятерки" поздно заметил трактор, выехал на встречную полосу, где и произошла авария. При этом по дороге разлился бензин, сотрудники ГИБДД помогли Владимиру Ивановичу снять клеммы с аккумулятора "пятерки" и из-за запаха бензина не сразу почувствовали запах алкоголя.

Несмотря на показания алкотестера, Владимир Иванович до последнего утверждал, что пять лет пьет только свой квас, без дрожжей.

С начала года сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом на дорогах более пяти тысяч водителей в состоянии и опьянения.

Теги: Ярково , ГИБДД Тюменской области , пьяный водитель

Последние новости

13:21 Тюменский симфонический оркестр выступит с концертом на набережной в августе
13:10 О художниках от Возрождения до русского авангарда расскажут фильмы в кинотеатрах Тюмени
13:00 Тюменские ветераны почтили память погибших сотрудников полиции
12:49 В Тюмени назовут лучший микрорайон
12:38 Москвичка не пустила тюменку в полуфинал Кубка Балашихи
12:27 Жителей Тюмени осудят за регистрацию фиктивных фирм
12:16 Общественники контролируют исполнение концессионных соглашений в сфере ЖКХ
12:05 Тюменский шахматист заключил мирное соглашение на Корсике
11:54 Почти двенадцать тысяч жителей региона пострадали от клещей
11:43 Безработным жителям области помогают адаптироваться на рынке труда
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев участвовал во всероссийском совещании по работе контролирующих органов

Тюменская область принимает меры по снижению коррупционных рисков

Владимир Якушев: проблемы граждан нужно решать ежедневно

Политика

Иван Квитка: предварительное голосование позволяет определять кандидатов, которых поддерживают избиратели

Единороссы четырех регионов обсудили планы и задачи партийной работы

Александр Моор: рынок жилья перестал быть дефицитным

Экономика

Строительство завода по выпуску гормональных препаратов началось в Тюменской области

"Выручай-карта" будет работать во всех магазинах "Пятерочка"

Бизнесменов научат манипулировать партнерами во время переговоров

Общество

Тюменский симфонический оркестр выступит с концертом на набережной в августе

О художниках от Возрождения до русского авангарда расскажут фильмы в кинотеатрах Тюмени

Тюменские ветераны почтили память погибших сотрудников полиции

Спорт

Москвичка не пустила тюменку в полуфинал Кубка Балашихи

Тюменский шахматист заключил мирное соглашение на Корсике

Голкипер российской сборной сыграл за дубль "Тюмени"

Происшествия

Пьяный житель села Ярково вез троих детей в багажнике

Иномарка столкнулась с автобусом в центре Тюмени

На Урале мужчина на улице расстрелял двух человек
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+