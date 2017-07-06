Жителей Тюмени осудят за регистрацию фиктивных фирм

Фото ИА Тюменская линия

Мужчину и женщину, обвиняемых в регистрации фиктивных коммерческих фирм, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, 25-летний Ярослав Липчинский за денежное вознаграждение согласился стать номинальным учредителем и руководителем коммерческой фирмы, которая впоследствии могла быть использована для совершения финансовых афер и преступлений. Он в августе 2016 года обратился в налоговую инспекцию, предоставив необходимый пакет документов. Липчинский стал учредителем и руководителем фирмы. После этого он открыл в банке расчетный счет и передал электронный ключ доступа к счету к дельцам.

42-летняя Светлана Шихова в сентябре по предложению уже другого дельца за вознаграждение возглавила фирму. После этого женщина оформила банковские карты и передала их дельцу.

Материалы дел направлены мировому судье для рассмотрения по существу. Мужчине и женщине грозят исправительные работы сроком до двух лет.

Материалы дел в отношении дельцов выделены в отдельное производство.