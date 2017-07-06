Тюменский симфонический оркестр выступит с концертом на набережной в августе

Фото ИА "Тюменская линия"

Open-air концерт дадут музыканты Тюменского симфонического оркестра на набережной Тюмени в начале августа.

Об этом ИА "Тюменская линия" рассказал главный дирижер Тюменского симфонического оркестра Евгений Шестаков. По его словам, предварительно выступление коллектива под открытым небом назначили на 4 или 5 августа: многое зависит от погоды.

"Мы будем играть музыку отдыха, поэтому и нужна хорошая погода", - сказал маэстро.

1 августа симфонический оркестр выступит с концертом "Диалоги о любви", авторскую программу представит знаменитый российский композитор Евгений Дога. В послужном списке композитора балеты, симфонии, камерные сочинения, а также песни и музыка к фильмам "Лаутары", "Мой ласковый и нежный зверь", "Мария Мирабелла".

"Имя композитора Евгения Доги известна тюменцам. Он пишет в самых разных жанрах. Мы никогда прежде не играли эту программу", - прокомментировал Евгений Шестаков.

Эти августовские концерты завершат творческий сезон 2017 года Тюменского симфонического оркестра, подытожил маэстро.

Ирина Ромашкина