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Тюменский симфонический оркестр выступит с концертом на набережной в августе

13:21 06 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Open-air концерт дадут музыканты Тюменского симфонического оркестра на набережной Тюмени в начале августа.

Об этом ИА "Тюменская линия" рассказал главный дирижер Тюменского симфонического оркестра Евгений Шестаков. По его словам, предварительно выступление коллектива под открытым небом назначили на 4 или 5 августа: многое зависит от погоды.

"Мы будем играть музыку отдыха, поэтому и нужна хорошая погода", - сказал маэстро.

1 августа симфонический оркестр выступит с концертом "Диалоги о любви", авторскую программу представит знаменитый российский композитор Евгений Дога. В послужном списке композитора балеты, симфонии, камерные сочинения, а также песни и музыка к фильмам "Лаутары", "Мой ласковый и нежный зверь", "Мария Мирабелла".

"Имя композитора Евгения Доги известна тюменцам. Он пишет в самых разных жанрах. Мы никогда прежде не играли эту программу", - прокомментировал Евгений Шестаков.

Эти августовские концерты завершат творческий сезон 2017 года Тюменского симфонического оркестра, подытожил маэстро. 

Ирина Ромашкина

Теги: Тюменский симфонический оркестр , концерт , Евгений Шестаков

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