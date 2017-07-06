Горячая линия по получению обезболивающих препаратов работает в регионе круглосуточно

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Горячая линия для граждан, страдающих болевым синдромом, в случае возникновения проблем при назначении, выписке, получении и применении наркотических и психотропных лекарственных препаратов, не разрешимых на уровне администрации медицинской организации, работает в Тюменской области круглосуточно. Обращения принимают по телефону: 8 (3452) 684565.

Кроме того, для решения вопросов о предоставлении обезболивающих наркотических препаратов больным всех возрастных категорий работает бесплатная круглосуточная горячая линия Росздравнадзора - 8-800-500-18-35.

Доступность наркотических средств и психотропных веществ гражданам, которым они необходимы в медицинских целях, является одним из принципов государственной политики в сфере оборота наркотических средств. С 2015 года правительство Российской Федерации провело масштабную работу по внесению изменений в действующее законодательство в части обращения наркотических и психотропных лекарственных препаратов.

В настоящее время граждане, нуждающиеся в обезболивании, имеют право на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством. Получить обезболивающие препараты может любой пациент с болевым синдромом, нужно только рассказать об этой боли своему лечащему врачу, который адекватно оценит состояние и назначит необходимые анальгетики, и не обязательно, что это будут наркотические препараты. Первичное назначение и выписка наркотических лекарственных препаратов может быть на основании решения врачебной комиссии медицинской организации и в случае необходимости непосредственно лечащим врачом. Последующие назначения и выписку рецептов на наркотические лекарственные препараты лечащий врач получил право выполнять самостоятельно, что значительно уменьшило срок получения рецепта для больного.

После инъекций наркотических и психотропных лекарственных препаратов больному нет необходимости собирать, хранить и сдавать пустые ампулы медицинскому работнику перед выпиской нового рецепта на обезболивающий препарат. Получить наркотические и психотропные лекарственные препараты по выписанному рецепту можно в аптеках, имеющих лицензию на оборот наркотических и психотропных лекарственных препаратов. В настоящее время реализуется право отпуска наркотических и психотропных лекарственных препаратов обособленными подразделениями медицинских организаций, расположенными в сельских и удаленных населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации.