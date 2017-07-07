Капитаном "Тюмени" стал уроженец Германии

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Новым капитаном футбольного клуба "Тюмень" выбран полузащитник Андрей Павленко.

Этот 30-летний игрок был явным фаворитом перед тайным голосованием футболистов сибирской команды. Павленко – главный старожил нынешнего коллектива. Уроженец германского Потсдама провел первый матч за "Тюмень" в 2010 году. Всего в чемпионате страны за эту команду у него 167 встреч, в которых Андрей стал автором 16 забитых мячей.

В прошлом сезоне Павленко был вице-капитаном "Тюмени", в случае чего подменяя капитана команды Хасана Мамтова, перебравшегося летом в махачкалинский клуб "Анжи", выступающий в российской Премьер-лиге.

Из-за травмы Андрей Павленко, скорее всего, пропустит стартовый поединок сезона. В случае его отсутствия, команду на поле с капитанской повязкой выведет один из помощников: Дмитрий Гузь, Алексей Шляпкин или Никита Теленков.

Василий Коньков