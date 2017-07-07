Особые тюменцы научатся делать самоцветные украшения

Первый мастер-класс в рамках проекта "СамоцветиX" состоится В Тюмени 7 июля.

На нем люди с инвалидностью смогут создать собственное украшение из камней.

"В нашем клубе общения "Горизонт" постоянно собираются люди, и мы думали, чем их занять. Обратили внимание на мастера Майю Фишерман и решили создать проект "СамоцветиX". К нам приходят те, кто в основном сидят дома и мало чем себя занимают. Работа с камнями развивает мелкую моторику, но главная цель этих мастер-классов - собрать людей с особенностями здоровья вместе, чтобы они общались и развивались", - поделилась руководитель проекта Ирина Ильина.

Ирина также является спортивным организатором в Калининском обществе инвалидов. Когда-то и она с помощью сарафанного радио узнала о клубе общения "Горизонт" и стала посещать его собрания. Теперь девушка - активист сообщества, который реализует собственные проекты и вдохновляет на это других людей с особенностями здоровья.

Занятия будут проходить во дворце творчества и спорта "Пионер". Участие в них бесплатное, но специальный станок для сборки украшений каждый приобретает себе самостоятельно. Итогом проекта "СамоцветиX" станет выставка готовых работ.

Проект "СамоцветиX" стал одним из победителей грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального проекта "Моя территория".