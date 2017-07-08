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Владимир Якушев пожелал семьям региона любви, гармонии и счастья

09:14 08 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Преданность и взаимопонимание — это общепризнанные ценности, которые берут свои истоки в семье.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя жителей региона с Днем семьи, любви и верности, который в 2017 году отмечается в России в десятый раз.

"Поддержка и любовь родных и близких нужны каждому человеку, они помогают жить, совершенствоваться, добиваться успеха и побед. С каждым годом в Тюменской области становится все больше многодетных и молодых семей. Общественное признание получают супруги, создавшие крепкий союз и достойно воспитавшие детей. Много в регионе и приемных семей. Это говорит о том, насколько ответственно наши земляки относятся к институту семьи, к святости материнства, отцовства и детства. Это очень важно, ведь крепкие семьи — основа  развития общества и построения сильного государства. Искренне желаю всем семьям Тюменской области любви, гармонии и счастья", - подчеркнул глава региона.

Соб. инф.

Теги: поздравление , Владимир Якушев , День семьи любви и верности

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