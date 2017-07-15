В "Космосе" появится своя театральная студия

фото Александра Василюхи

Новая театральная студия на базе молодежного театрального центра "Космос" появится осенью 2017 года. Она вырастет из "Летней театральной мастерской", которая является демоверсией будущей театральной студии.

Об этом заявил менеджер образовательных программ МТЦ "Космос" Илья Титов. По его словам, образовательный проект "Летняя театральная мастерская" продолжит работу в июле и августе.

"В июле темой смены станет "Театр танца", итогом которой будет выступление на XII Международном фестивале уличных театров "Сны улиц". А в августе подростки от 12 до 17 лет будут осваивать "Синтетический театр", где в финале они покажут уличный театральный перформанс с элементами циркового искусства и оригинального жанра. Информация для записи представлена на сайте", - рассказал он.

фото Александра Василюхи

Кстати, первый выпуск первой театральной мастерской в направлении "Литературный театр" прошел в центре 30 июня. Тюменские подростки представили театр малых форм по мотивам сказок Владислава Крапивина.

К этому дню они шли с 19 июня. Десять дней ребята учились актерскому мастерству, сценической речи и даже фехтованию. На открытие мастерской вдохновили произведения Владислава Крапивина. Как отметил режиссер мастерской Антон Лавренов, Крапивин показывает, что жизнь детей и подростков не менее интересна, чем жизнь взрослых, и с искренней заботой относится к ребячьим проблемам.

фото Александра Василюхи

"Показ состоит из трех частей: пантомимы, монолога как элемента литературного театра и сценического фехтования. Во время пантомимы девичья половина мастерской показывала пластические умения: юные актрисы создали иллюзию полета белоснежных птиц. Во второй части выпускного зрители услышали монолог на основе сборника "Тополиная рубашка" Владислава Крапивина. Отрывок был посвящен моменту, где герой произведения парил над знакомыми каждому тюменцу улицами. В качестве финала показа ребята представили парный бой на деревянных шпагах. Стоит отметить, что такому важному для актеров разделу, как сценическое фехтование, в театральных студиях обучают редко", - рассказал режиссер.

После показа ученикам мастерской вручили дипломы на память. Также во время обучения в мастерской ребята зарабатывали и бонусы, в итоге трое учениц получили звание "золотомасочник" по аналогии с названием с российской национальной театральной премии "Золотая маска".

Владислав Соколов