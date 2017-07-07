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Тюменский симфонический оркестр выучит оперу "Сибирь" за рекордные сроки

16:34 07 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Восхищение репетицией с Тюменским симфоническим оркестром выразил московский дирижер театра "Геликон-опера" Валерий Кирьянов.

Первая репетиция к фестивалю "Лето в Тобольском кремле", по его словам, прошла успешно.

На пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия", посвященной фестивалю "Лето в Тобольском кремле-2017", Валерий Кирьянов признался, что боялся работы с новым коллективом.

"Когда предстоит работа с новым коллективом, всегда есть опасения. Опера "Сибирь" в нашем репертуаре с 2006 года, знаю, какие там есть сложности. Евгений Иванович меня успокаивал, говорил, что все будет хорошо. А я немного ему не верил. Но сейчас я готов признать, что коллектив превосходный, замечательный, профессионалы высочайшего уровня. Все молодые, с энергетикой. Поэтому работать я буду с большим удовольствием и энтузиазмом", - сказал Валерий Кирьянов.

Главный дирижер Тюменского симфонического оркестра Евгений Шестаков подчеркнул, что коллективу предстоит за неделю выучить полтора метра нот, или пять часов музыки. Обычно оперу ставят как минимум за месяц, дополнил маэстро.

"Как воспитателю оркестра мне важно, чтобы эта золотая молодежь показала себя в новом музыкальном амплуа. Мы можем играть с Мацуевым, с Березовским, с великолепными скрипачами и хоровыми коллективами, но опера – это несколько иное. Оркестр должен постоянно следить за тем, что покажет дирижер и что споет певец. Это другая ипостась музыкального искусства. У оркестра как бы прикладная роль, но очень сложная. Он все время продолжает мысли текста, драматургии, литературы", - пояснил Евгений Шестаков.

Он считает, что опера "Сибирь" уникальна. Итальянское произведение останется в репертуаре Тюменского симфонического оркестра, заверил Евгений Шестаков.

Репетиции с оперными певцами начнутся 12 июля, когда полный состав театра "Геликон-опера" - 75 артистов и режиссер постановки Дмитрий Бертман - приедут в Тюмень.

Напомним, музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" пройдет два дня: 14 июля тюменский оркестр и гости из Москвы представят две постановки в ДК "Нефтяник" в Тюмени, а 15 июля артисты выступят у стен Тобольского кремля.

Ирина Ромашкина

Теги: Тюменский симфонический оркестр , ДК Нефтяник , лето в Тобольском кремле , Евгений Шестаков

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