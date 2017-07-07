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Первый день "Лета в Тобольском кремле" пройдет с аншлагом

18:19 07 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
mkrf.ru

Билеты на постановки "Летучая мышь" Иоганна Штрауса и "Кофейная кантата" Иоганна Себастьяна Баха почти все раскупили.

Об этом директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов сообщил на пресс-конференции, посвященной фестивалю "Лето в Тобольском кремле – 2017".

Спектакли IX Музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле" пройдут в ДК "Нефтяник" в Тюмени 14 июля, начало в 19 часов. Напомним, в 2017 году музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском Кремле" не ограничится одним днем. После выступления в Тюмени симфонический оркестр и московские артисты представят оперу Умберто Джордано "Сибирь" на Красной площади Тобольска 15 июля.

Организаторы отметили, в Тобольске уже открыли продажи на дополнительные трибуны – их поставили по многочисленным просьбам поклонников музыкального фестиваля. Организаторы надеются на хорошую погоду, однако подготовили для зрителей дождевики.

Ирина Ромашкина

Теги: Тюменский симфонический оркестр , ДК Нефтяник , концерты , Лето в Тобольском кремле , Евгений Шестаков , Андрей Чувашов

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