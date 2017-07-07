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В историко-патриотическом лагере "Русь" стартовала первая экспедиция

17:12 07 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото АО "Транснефть - Сибирь"

Летние краеведческие экспедиции историко-патриотического лагеря "Русь" проходят в п. Зубарева Тюменского района.

В 2017 году запланировано проведение четырех пятидневных смен активного отдыха детей из числа многодетных семей и семей погибших защитников Отечества.

В церемонии открытия смены приняли участие председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, руководитель Тюменского отделения Национального благотворительного фонда Александр Перов, председатель Наблюдательного совета Тюменского отделения Национального благотворительного фонда Сергей Сметанюк и другие почетные гости.

С момента основания в 2007 году лагерь работает под эгидой и попечительством Тюменского регионального отделения Национального благотворительного фонда при воскресной школе храма Архангела Михаила. Отдых детей в историко-патриотическом лагере организован без участия бюджетного финансирования за счет средств благотворителей и минимальной родительской платы. Дети из многодетных и малообеспеченных семей отдыхают бесплатно. За десять лет работы в краеведческих экспедициях лагеря приняли участие уже свыше 1 тыс. детей. Все это время бессменным руководителем лагеря является Ольга Сметанюк, большинство вожатых в недавнем прошлом сами были воспитанниками лагеря "Русь".

Проект направлен на воспитание у детей и подростков любви к Родине, углубленного изучения истории края, восприятия нравственно–этических норм общества, сложившихся за долгие годы истории его развития, собственных убеждений, чувства коллективизма, сообщает АО "Транснефть - Сибирь".

На территории воскресной школы при храме Архангела Михаила установлен освященный поклонный крест в честь 200-летия победы русского народа в Отечественной войне 1812 года, здесь проходят молебны в память о воинах всех времен, отдавших жизнь за Отечество. Все смены лагеря благословляет митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, который находит время, чтобы периодически встречаться с воспитанниками и проводить с ними беседы.

Лагерь "Русь" от других детских лагерей активного отдыха отличает серьезная и насыщенная программа. Помимо патриотической программы ежедневно проводятся игры, конкурсы, танцы, катание на лошади под руководством опытного инструктора, всеми любимые посиделки у костра или вечерние огоньки.

Ежедневно участники лагеря отправляются по заранее намеченным маршрутам, изучают историю родного края, встречаются с известными земляками, ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами боевых действий в локальных конфликтах, возлагают цветы к памятникам героям.

После открытия первая смена – 25 девочек, приехавших из разных городов и поселков Тюменской области, отправились в первый пеший поход в д. Успенка, которая находится в 15 км от Зубарева. Цель двухдневного похода: посещение храма Успения Божьей Матери, посещение семьи ветерана Великой Отечественной войны и встреча с участником боевых действий на Северном Кавказе.

Каждый участник экспедиции в течение смены готовит боевой листок, посвященный своему предку, участвовавшему в боях за Родину или работавшему на трудовом фронте. Каждая смена завершается концертом для родителей и гостей.

Соб. инф.

Теги: Тюменский район , детский летний отдых , патриотическое воспитание , краеведение , Сергей Сметанюк

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