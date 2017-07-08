up

8.07.2017 суббота

EUR 68.947

USD 60.3792

В Тюмени 16..18 С 1 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Дрон с кусачками помог преступнику в США сбежать из тюрьмы

10:14 08 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.livedronenews.com

Дрон доставил кусачки заключенному, который в итоге смог сбежать из тюрьмы особо строгого режима в американском штате Южная Каролина. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Fox News.

Для своих целей 46-летний Джимми Кози также использовал четыре мобильных телефона, которые получил контрабандным путем, оружие и 47 тыс. долларов наличными.

Мужчина был в бегах пару дней. Его нашли в мотеле в Техасе, примерно за две тыс. километров от исправительного учреждения.

"Мы считаем, что беспилотник доставил ему необходимые для побега предметы", — отметил представитель властей штата. Следователи проверяют данную версию и устанавливают, каким образом заключенный мог получить деньги. Выясняется также, кто ему помогал.

Кози отбывал пожизненное заключение. Его признали виновным в том, что он в 2004 году взял в заложники юриста и его семью. Через год после того, как осужденный попал в тюрьму, он вместе с другим заключенным сбежал оттуда, спрятавшись в мусоровозе, однако его поймали.

Теги: технологии , преступление

Последние новости

14:28 Пять человек пострадали на дорогах Тюменской области в минувшую пятницу
14:01 В Увате построят сквер Нефтяников
13:43 Тюменцев приглашают на соленые озера в Бердюжском районе
13:27 МЧС отстояло свыше двух тысяч населенных пунктов от природных пожаров в 2017 году
13:04 Ярково встречает областной Сабантуй
12:52 Тюменские студенты поработают на Ямале
12:19 Российские ученые создали генную терапию для лечения гипертонии
11:40 Правительство утвердило концепцию единого интернет-ресурса с данными о гражданах России
11:14 Опережающее профессиональное обучение доступно в Тюменской области
10:41 Тюменцев приглашают сдать стеклянные бутылки
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев пожелал семьям региона любви, гармонии и счастья

Владимир Якушев вручил награды жителям Упоровского района

У Упоровского района есть серьезный потенциал для роста, считает Владимир Якушев

Политика

Владимир Путин уволил восемь генералов из МВД, МЧС и ФСИН

Сергей Корепанов: особое внимание в области уделено решению жилищных вопросов бюджетников и молодых семей

Иван Квитка: предварительное голосование позволяет определять кандидатов, которых поддерживают избиратели

Экономика

Тюменцев приглашают на соленые озера в Бердюжском районе

На Ямале проектируют и строят одиннадцать школ

Клуб клиентов Альфа-Банка помогает заявить о себе на всю страну

Общество

Пять человек пострадали на дорогах Тюменской области в минувшую пятницу

В Увате построят сквер Нефтяников

МЧС отстояло свыше двух тысяч населенных пунктов от природных пожаров в 2017 году

Спорт

Тюменский футбольный клуб не осилил зарплаты опытных нападающих

Капитаном "Тюмени" стал уроженец Германии

Тюменка добилась серебряного успеха в Подмосковье

Происшествия

На Ямале спасатель вытащил водителя из тонувшего авто

В Нефтеюганске расследуют налоговое преступление

В Сургуте фельдшер официально простила ударившего ее мужчину
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+