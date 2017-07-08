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Ярково встречает областной Сабантуй

13:04 08 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

Представители 11 районов и городов Тюменской области принимают участие в XXXII областном празднике татарской культуры "Сабантуй-2017", который проходит в селе Ярково.

По поручению губернатора Тюменской области Владимира Якушева гостей и участников Сабантуя приветствовал вице-губернатор Сергей Сарычев.

"Сабантуй стал не только татарским праздником. Это праздник для каждой из более чем 150 наций и народностей, дружно живущих на большой тюменской земле. Я благодарен нашим землякам, которые сохраняют добрые традиции предков, историю и культуру своих народов", - заявил Сергей Сарычев.

Вице-губернатор подчеркнул, что все многочисленные успехи в развитии Тюменской области достигнуты благодаря самоотверженному труду всех жителей региона, независимо от национальности и вероисповедания.

"Это здорово, что мы живем в единой братской семье!", - убежден Сергей Сарычев. Вице-губернатор поздравил собравшихся на Сабантуй со всероссийским праздником - Днем семьи, любви и верности.

Сергей Сарычев вручил главе администрации Ярковского района Евгению Щукину подарочный сертификат губернатора Тюменской области на приобретение звукового оборудования и национального шатра.

"Ярковский район - один из сильнейших аграрных муниципалитетов региона. Cимволично, что праздник Сабантуй, знаменующий завершение посевной, проходит на нашей земле. Ярковские крестьяне трудом доказывают, что тюменская земля может приносить достойные урожаи", - отметил Евгений Щукин. Глава районной администрации вручил двум жителям муниципалитета благодарности за добросовестный труд в сельском хозяйстве.

По мнению заместителя председателя комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Юрия Конева, татарский праздник Сабантуй интересен представителям всех национальностей. "Сабантуй объединяет людей, потому что его история связана с земледелием, с хлебом. Ведь пахарь - главный человек на земле. Судьба России и Тюменской области - в дружбе народов, в общей работе на благо страны и региона", - убежден депутат. Юрий Конев вручил национально-культурной автономии сибирских татар и татар Ярковского района подарок от областного законодательного собрания.

"Ярковская земля славится тружениками села, передовиками производства, талантливыми певцами и художниками, заслуженными учителями и работниками культуры. Мы с вами порадуемся, увидев своих земляков на сцене областного Сабантуя", - обратился к участникам и гостям праздника исполнительный директор национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области Тимергали Мирасов.

Многочисленные гости праздника, который проходит на стадионе райцентра, могут посетить национальные татарские подворья, представленные, участвующими в Сабантуе, муниципалитетами, отведать блюда национальной татарской кухни, принять участие в традиционных играх и забавах. Самодеятельные вокальные и хореографические коллективы подготовили для земляков праздничный концерт.

Евгений Бабенко

Теги: Владимир Якушев , Сабантуй , Юрий Конев , Ярковский район , Сергей Сарычев , межнациональные отношения

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