МЧС отстояло свыше двух тысяч населенных пунктов от природных пожаров в 2017 году

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Более двух тыс. населенных пунктов страны отстояло МЧС России от природных пожаров в первом полугодии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС.

"Совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение пожаров в сторону 2 тыс. 352 населенных пунктов с населением свыше 6 тыс. 925 тыс. человек. К тушению природных пожаров и обеспечению пожарной безопасности были привлечены свыше 135 тыс. человек и 28 тыс. единиц техники", - отмечается в Информационно-аналитическом бюллетене НЦУКС за первое полугодие 2017 года.

По тем же данным, всего с начала пожароопасного периода 2017 года на территории России возникло 7 тыс. 154 очага природных пожаров, что на 5,3% больше аналогичного периода 2016 года, когда было зафиксировано 6 тыс. 794 очагов природных пожаров.

При этом общая площадь природных пожаров в этом году уменьшилась в 1,3 раза (1 млн 322 тыс. 94 га - в первом полугодии этого года, 1 млн 732 тыс. 495 - в первом полугодии 2016 года).

МЧС сообщает, что для защиты населенных пунктов, тушения природных пожаров, авиационной разведки, перегруппировки сил привлекаются 11 воздушных судов, из них от МЧС - 38. Было проведено 756 сливов, сброшено на очаги пожаров 8 тыс. 350 тыс. литров воды.