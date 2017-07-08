Британские астрономы собираются создать сверхновую в лаборатории

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Британские астрофизики начинают эксперимент, в рамках которого попытаются использовать сверхмощные лазеры для создания условий, аналогичных тем, которые царят внутри взорвавшихся звезд, сообщает пресс-служба Оксфордского университета.

"Современные лазеры достигли столь высокой мощности, что теперь мы можем воссоздать некоторые вещи, которые происходят во время взрыва сверхновой, уменьшив ее до таких размеров, что ее можно было бы взять в руку. Это позволяет нам приступить к поиску ответов на многие фундаментальные вопросы жизни Вселенной, к примеру то, как возникли ее магнитные поля", — рассказывает одна из участниц эксперимента Йена Майнеке.

Жизнь большинства крупных звезд, исчерпавших запасы водорода и гелия, заканчивается вспышкой сверхновой. Фактически это мощнейший термоядерный взрывы, возникающий в результате резкого сжатия недр умирающего светила, их нагрева до сверхвысоких температур и слияния ядер элементов тяжелее железа. Останки небольших звезд, так называемые белые карлики, тоже могут превращаться в сверхновые, "воруя" материю у соседних крупных звезд или сливаясь друг с другом.

Сверхновые, как сегодня считают ученые, являются главными "фабриками материи" во Вселенной – они производят львиную долю всех тяжелых элементов и распространяют их по галактикам, способствуя формированию планет и новых звезд. Кроме того, сверхновые считаются главным источником антиматерии в Млечном Пути и одной из потенциальных причин того, почему многие галактики "умирают" и перестают производить новые звезды.

Майнеке и ее коллеги под руководством профессора физики из Оксфордского университета Джианлуки Грегори сейчас работают над воссозданием части процессов, которые происходят в сверхгорячем центре сверхновой, сжимая и разогревая образцы материи при помощи сверхмощного лазера ORION, способного вырабатывать импульсы мощностью в петаватт.

Наблюдая за тем, как лазерные вспышки испаряют материю и разогревают ее до нескольких десятков миллионов градусов Кельвина, ученые надеются понять, как происходит расширение останков сверхновой, какие частицы она порождает и как на ее взрыв реагирует окружающее пространство.

Эти наблюдения и видеозаписи "карманных сверхновых", как надеются ученые, позволят нам понять, как сильно сверхновые влияют на эволюцию галактик и как они выглядят на разных стадиях развития. Это поможет не только раскрыть тайны их рождения, но и узнать, как сильно они повлияли на рождение Земли и других потенциально обитаемых планет, сообщает РИА Новости.