Инспекторы ДПС проводят уроки мотобезопасности для тюменских подростков

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С азами мотобезопасности знакомят подростков в летних лагерях сотрудники Госавтоинспекции.

Полицейские - мотоциклисты демонстрируют ребятам умение профессионально и безопасно управлять двухколесным транспортом, используя специальную защитную экипировку. Показывают работу спецсредств связи, световых и звуковых сигналов.

Автоинспекторы рассказывают подросткам об особенностях езды на велосипедах по городским и загородным дорогам и напоминают, что управлять мопедами и скутерами можно с 16-ти лет, получив водительское удостоверение категории "М". А также сообщают об административной ответственности за несоблюдение требований.

В подарок от организаторов участники мероприятий получают световозвращатели и памятки по правилам дорожного движения, сообщается на сайте Управления МВД России по Тюменской области.

Во время летних каникул уроки дорожной безопасности для юных поклонников езды на велосипедах и мопедах пройдут в большинстве летних лагерей, принимающих детей из городов и районов Тюменской области, автономных округов Ямала и Югры.