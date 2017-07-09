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Петр Толстой: нет ничего страшнее вражды на религиозной почве, история это доказывала не раз

15:31 09 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Российскую резолюцию о недопустимости религиозной дискриминации поддержали в парламентской ассамблее ОБСЕ, сообщает официальный сайт Правительства Российской Федерации. 

Общий комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ поддержал российскую резолюцию "О недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и последователей других религий". Автором резолюции стала член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова. За резолюцию проголосовали 60 членов ассамблеи, один против, четверо воздержались, сообщил глава российской делегации, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

"Сегодня важно, чтобы политические, религиозные и общественные деятели приложили все усилия, чтобы не допустить нетерпимости и дискриминации на почве религиозной принадлежности. Нет ничего страшнее вражды на религиозной почве, история это доказывала не раз", - сказал российский парламентарий.

В резолюции говорится о том, что каждый человек имеет право на свободу мысли, совести, религии и убеждений, включая свободу не исповедовать никакой религии, а также о свободе выражать свои убеждения и выполнять традиционные религиозные обряды. Фраза о том, что свобода отправлять религиозные обряды не должна нарушать при этом прав других лиц и не должна противоречить национальному законодательству и международным нормам, была исключена поправкой американской делегации.

В резолюции решительно осуждаются все проявления нетерпимости, дискриминации, насилие и террористические акты в отношении христиан, мусульман и последователей других религий. Осуждение "разжигания ненависти" также было исключено парламентариями из США.

"Террористические акты, совершаемые лицами или группами, ассоциирующими себя с определенной религией и убеждениями, не могут служить оправданием религиозной нетерпимости", - гласит резолюция. 

Петр Толстой считает, что этот пункт особенно важен после череды терактов, прокатившихся по Европе, организаторами которых стали религиозные радикалы и фанатики.

"Я полностью поддерживаю исламских духовных лидеров в том, что нельзя ассоциировать сторонников бандитских группировок, находящихся вне закона, со всеми приверженцами такой мировой религии как Ислам. Люди, которые взрывают себя в метро, которые въезжают на грузовиках в мирных граждан, не имеют никакого отношения к традиционным религиозным течениям. Это убийцы и террористы, чьим бы именем они не творили свои преступления", - прокомментировал резолюцию Петр Толстой.

В резолюции содержится призыв к скорейшему принятию деклараций "о наращивании усилий по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией в отношении христиан, мусульман и последователей других религий, как это предусмотрено декларацией Совета министров ОБСЕ в Базеле 2014 года о наращивании усилий по борьбе с антисемитизмом".

Теги: терракт , религия , ислам , декларация , госдума

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