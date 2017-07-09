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Житель Заводоуковска спас жизнь семилетнему мальчику

13:18 09 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области

Семилетнего ребенка спас житель Заводоуковска Владимир Малютин, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Тюменской области. 

Владимир Малютин рассказал, что в тот день у воды было много отдыхающих, немало из них освежались в прохладной воде. Мужчина наблюдал за своими двумя детьми. Когда же они вместе возвращались к своему автомобилю, Владимир Малютин услышал крики о помощи.

Он увидел, что парень на руках выносит из воды ребенка. Не раздумывая, Владимир Малютин бросился на помощь. Положив мальчика к себе на колено вниз головой, стал надавливать на его тело, через несколько таких движений изо рта ребенка стала выходить вода. Мужчина положил мальчика на землю и сделал ему искусственное дыхание. Ребенок пошевелил рукой к облегчению собравшейся публики.

"Спросите, где я научился делать эти манипуляции? Да я и сам не знаю. Быть может машинально вспомнились еще школьные уроки по ОБЖ, а быть может нечто подобное я видел по телевизору и это отложилось у меня в памяти. Раньше я ничего подобного не делал и никого не спасал. Сколько все это длилось – минуту или десять – не знаю, я в себя пришел, когда ребенка уже увозили медики "скорой помощи"", - рассказал спаситель мальчика. 

Приводить едва не утонувшего ребенка в чувства Владимиру Малютину помогала его супруга Анна и друг семьи Елена Туманова. Женщины растирали руки, ноги и тело пострадавшего, разговаривали с ним.

Владимир Малютин признался, что в любой подобной ситуации поступил бы точно также. Он жалеет лишь о том, что в суете и панике не спросил имя и не пожал руку парня, которой и вытащил ребенка из воды.

Теги: ГУ МЧС России по Тюменской области , водоемы

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