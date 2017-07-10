Владимир Путин возмутился "борзотой" директора завода на Урале, отказавшегося платить зарплату рабочим

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Президент России Владимир Путин попросит генпрокуратуру разобраться с хамством руководства Нижнетагильского завода, где людям не платят зарплату.

9 июля на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым глава государства предал ему обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе прямой линии.

"Вот, скажем, одно из обращений. Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий, владелец якобы – надо, конечно, все проверять, нельзя ручаться за достоверность подобных заявлений, тем не менее, если так было на самом деле, это звучит странно, – так вот, владелец заявил рабочим: "Пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите". А заработную плату не выплачивают достаточно долго", - сказал Путин.

"Во-первых, надо понять: если это так, то откуда такая "борзота", такое хамство по отношению к людям, - возмутился президент. - Вы и сами на это посмотрите, но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно, я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру разобраться. Может быть, этого и нет, я не знаю, но нужно понять, что там реально происходит".