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На Ямале выберут лучшего каменщика

11:36 10 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Сбор заявок для участия в отраслевом конкурсе профессионального мастерства "Славим человека труда!" в номинации "Каменщик" объявили на Ямале.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", конкурс состоится 28 июля в городе Лабытнанги на строительной площадке жилого дома.

Участником профессионального состязания может стать звено каменщиков в составе не менее двух человек - звеньевой каменщик и подсобный рабочий - организаций строительного комплекса, расположенных на территории округа. Конкурс будет проходить в два этапа – теоретический и практический. Участникам необходимо будет своевременно и качественно выполнить производственные задания.

Заявки на участие в номинации "Каменщик" нужно предоставить до 21 июля. Победителям конкурса, занявшим первое, второе и третье место, выплачивается денежное поощрение.

Теги: Ямал , Славим человека труда

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