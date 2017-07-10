На Ямале немецкий гость переплывет Обь

Фото из архива ИА «Север-Пресс»

Заплыв по реке Обь состоится в Салехарде с 13 по 16 июля. Мероприятие организовали в рамках проекта "Переплывая Россию".

Как сообщает ИА "Север-Пресс", идея родилась у профессионального юриста, члена правления российско-германской внешнеторговой палаты и официального представителя федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в России Фалька Тишендорфа. Он профессионально занимался плаванием, из-за чего у него возникло желание переплыть все большие реки России. Так Фальк покорил Волгу, Енисей и Лену. В прошлом году в перечень событий входила и Обь в районе Салехарда.

Помимо спортивной составляющей равноценной частью проекта становятся благотворительные акции. Во время визита немецкий гость проведет благотворительное мероприятие в школе-детском саду поселка Горнокнязевск. Ребятам подарят спортивный инвентарь, оборудование для спортивного зала и занятий спортом на улице, швейное оборудование.

Кроме того, такое открытие для иностранцев мест, известных им ранее только как точка на географической карте, - очень сильная имиджевая составляющая для России, позитивно влияющая на отношения стран, бизнеса и людей.