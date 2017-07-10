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Спикеры кампуса президентской академии выступят в Тюмени

15:49 10 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

VII Международный форум "Летний кампус президентской академии" планируется провести в Тюменском технопарке в 2018 году. 

Об этом сообщил начальник Управления развития промышленности и предпринимательства департамента инвестиционной политики Тюменской области Антон Машуков на онлайн-встрече со спикерами "Летнего кампуса президентской академии".

Он подчеркнул, что форум организует Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). С 2017 года мероприятие проводится на английском языке. За шесть лет форум собрал ведущих экспертов со всего мира, онлайн-трансляция ведется на страны Европы, Азии, Северной и Южной Америки и Африки. В 2017 году локацией кампуса и точкой сбора основных спикеров стала Казань. В Татарстане площадка собрала более 200 участников.

"Мы посмотрели список ведущих. Их мнение о том, как будут развиваться технологии - это та информация, которая поможет в планировании собственного проекта. Участие в таком мероприятии дает возможность послушать первоисточник: эти люди задают тренды", - рассказал Антон Машуков.

Онлайн-трансляцию единственной русскоязычной дискуссии провели в зале "Атриум" Тюменского технопарка: слушателями стали около 100 человек. Антон Машуков считает, что с точки зрения развития молодежного и технологичного предпринимательства – это необходимое мероприятие.

"Нам стало интересно, как РАНХиГС работает с молодежью. Мы решили принять участие хотя бы в ключевых дискуссиях форума, чтобы наши предприниматели узнали об основных направлениях в мировой экономике. Возможно, в перспективе мы будем участвовать в их мероприятиях не только онлайн: либо кто-то из спикеров будет приезжать сюда, либо мы организуем выезд туда", - сказал Антон Машуков. 

Ирина Ромашкина

Теги: Тюменский технопарк , Антон Машуков

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