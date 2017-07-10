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Одаренные школьники Тюмени проводят научные эксперименты

16:32 10 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
depedu.tyumen-city.ru

65 учеников тюменских школ – победители и призеры олимпиад и конкурсов - участвуют в летней многопрофильной смене для одаренных детей.

В санатории "Жемчужный", где проходит смена, ребята не только получают новые знания, но и укрепляют здоровье. Со школьниками работают психологи. Проведены тренинги на сплочение и командообразование.

Дети обучаются по четырем профильным направлениям: инженерно-физическое, информационно-математическое, биолого-экологическое и химико-геологическое.

Юные экологи проводят время на свежем воздухе, наблюдают за птицами, участвуют в орнитологических экскурсиях, изучают методику маршрутного учета. На одном из занятий ребята узнали, что иволга издает звуки, похожие на мяуканье.

На уроках химии ребята проводят лабораторные опыты, ставят эксперименты. Под руководством преподавателей школьники исследуют горные породы, изучают состав воды, производят химический анализ почвы.

Не менее интересно проходят уроки на инженерно-физическом профиле. Ребята исследуют неньютоновские жидкости, рассуждают, зачем шведские ученые предлагают красить рельсы в белый цвет, и участвуют в инженерных акциях. Юные физики изготовили конструкцию, которая позволила сырому куриному яйцу, сброшенному с третьего этажа, остаться целым.

Вместо оценок школьники получают разноцветные шишки, которые являются частью бонусной программы.

"Многопрофильная смена для одаренных детей – это поощрение за достигнутые успехи и в то же время стимулирование школьников к получению новых знаний. Главная задача смены: развитие учебного потенциала детей, коммуникационных навыков и личностных качеств. Человек успешен тогда, когда он всесторонне развит", - считает руководитель смены, начальник учебно-методического отдела городского информационно-методического центра Галина Ренева.

В летней школе организована масса досуговых мероприятий. Это инженерные битвы, пионерские квесты, военно-патриотические акции, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, поэтические вечера и светские балы, сообщает департамент образования администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: физика , детский летний отдых , образование , наука , одаренные дети , биология , химия

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