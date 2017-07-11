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Марафонская велогонка мира сделает остановку в Тюмени

15:32 11 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Массовый старт велогонки от арки на Цветном бульваре (напротив ЦУМа) в Тюмени пройдет ранним утром 25 июля. Третий год подряд участники проедут на велосипедах вдоль легендарной Транссибирской магистрали. Самая протяженная велогонка в мире пройдет в 14 этапов от 313 до 1368 км длиной. 

Ультра-марафонская шоссейная многодневная велогонка Red Bull Trans-Siberian Extreme общей протяженностью почти 9 200 км стартует в 9 часов на площади Революции в Москве 18 июля.

Традиционно, спортсмены делают остановку в Тюмени. Остановка произойдет после 330-километрового участка, начинающегося от Екатеринбурга. Велогонщики финишируют вечером 24 июля. Жители и гости города 25 июля смогут сфотографироваться с участниками самой изнурительной гонки в мире. 

Ежегодная велогонка пройдет через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Свободный, Хабаровск и финиширует 10 августа во Владивостоке. Участникам придется пересечь пять климатических и семь временных зон, более 80 км подъемов и провести более трех недель в седле, сообщает пресс-служба Red Bull Russia. 

В первую очередь эта велогонка интересна профессиональным спортсменам-ультрамарафонцам, но поступили также и  многочисленные заявки от полупрофессионалов и любителей, готовых принять вызов и посостязаться в скорости и в выносливости. Этапный формат гонки делает ее намного более интересной для участников и зрелищной для всех тех, кто будет следить за ней на сайте

Велогонка впервые пройдет только в одной категории – соло. Для участия в гонке заявились 10 атлетов (восемь мужчин и две женщины) из семи стран с четырех континентов. На старт выйдут лучший из участников Red Bull Trans Siberian Extreme – 2016 Алексей Щебелин (Россия, Санкт-Петербург), победитель Race Across America – 2016 Пьер Бишофф (Германия), участник RBTSE – 2016 Марсело Флорентино Соарес (Бразилия), Адриан О`Салливан (Ирландия), Петер Санхольт (Дания), Микаэль Кнусен (Дания), Аске Сёби (Дания), Егор Ковальчук (Россия, Томск) и – впервые в истории гонки – 2 женщины: Фёрсдей Джервальс-Дубина (США) и Шангрила Рендон (Филиппины).

В 2016 году в гонке приняли участие 10 атлетов (шесть сольных гонщиков и два дуэта) из России, Австрии, Франции, Бразилии, Таиланда и Германии. В категории дуо первенствовал немецкий дуэт Мартин Теммен/Маттиас Фишер. Среди сольных участников никому не удалось без сходов преодолеть все 14 этапов, а лучшим по времени стал россиянин Алексей Щебелин.

10 атлетов из России, Германии, Бельгии, Италии и Великобритании вышли на старт и в 2015 году (четыре сольных гонщика и три дуэта). Победителем первой веломногодневки в сольном зачете стал бельгиец Кристоф Аллегерт, в зачете duo – россияне Михаил Игнатьев и Иван Ковалёв.

Теги: велогонка

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