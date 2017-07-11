up

11.07.2017 вторник

EUR 68.7737

USD 60.3014

В Тюмени 17..19 С 4 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тобольский молодежный театр получил новое помещение

15:54 11 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

Новая площадка Свободного молодежного театра открылась в Тобольске. Реконструкция помещения и создание сценического пространства проведены в рамках благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел".

По словам руководителя театра, педагога театральных дисциплин высшей категории Ольги Солодовой, новый дом означает новый шаг в развитии Свободного молодежного театра. Это возможность расширить репертуар, стать доступными большему количеству зрителей, реализовать давно намеченные планы.

"Новая сцена – это вклад в создание культурного пространства города, – отметила главный специалист по связям с госорганами "СИБУР Тобольска" Елена Бельская. – В рамках реализации программы "Формула хороших дел" компания стремится к формированию в городе культурной среды, в которой каждый горожанин мог бы найти то, что близко ему. Молодежный театр – давний партнер программы: в начале лета совместно с фестивалем "АРТ-Лаборатория" и актерами театра под руководством московской команды был поставлен иммерсивный спектакль "Слушай Тобольск".

фото Тобольской промплощадки

За десять лет существования творческий состав Свободного молодежного театра поставил более десяти спектаклей. Основу коллектива составляет рабочая молодежь города. У абсолютного большинства участников труппы театральное образование. Театр работает сразу над тремя премьерами. Параллельно идет подготовка профильных мастер-классов и тренингов для тоболяков, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки. 

Теги: молодежь , Тобольск , СИБУР , театр

Последние новости

17:43 Дело о злоупотреблениях в региональном УФССП рассмотрят в суде
17:32 "Игру престолов" покажут в московском метро
17:21 Банк "Открытие" выступил партнером регионального отделения Пенсионного фонда России
17:10 Следователи проверят информацию о нападении собаки на ребенка в Тюменском районе
16:49 Бизнес Тюмени раскрыл мобильную арифметику
16:38 В Тобольске создают систему городской навигации
16:27 Запущена новая бонусная программа Tele2
16:16 Продажи электронных билетов на поезда выросли на треть
16:05 Награждены победители областного этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"
15:54 Тобольский молодежный театр получил новое помещение Фото
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: для региона важны все инвесторы без исключения

Губернатор: восемь тысяч семей региона вышли на самообеспечение

Тюменские сельские ветеринары получат субсидии на жилье

Политика

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Рейтинг "Единой России" растет

Экономика

Банк "Открытие" выступил партнером регионального отделения Пенсионного фонда России

Бизнес Тюмени раскрыл мобильную арифметику

Тюменские предприниматели создали первую в России технологическую линию по производству сукралозы

Общество

"Игру престолов" покажут в московском метро

В Тобольске создают систему городской навигации

Запущена новая бонусная программа Tele2

Спорт

Овечкин огорчает соперников в Самаре

Сибиряк опередил соперников в "Березовой роще"

В Тюмень приедут две китайские хоккейные команды

Происшествия

Дело о злоупотреблениях в региональном УФССП рассмотрят в суде

Следователи проверят информацию о нападении собаки на ребенка в Тюменском районе

В Бердюжском районе задержали банду черных лесорубов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+