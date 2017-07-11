Тобольский молодежный театр получил новое помещение

фото Тобольской промплощадки

Новая площадка Свободного молодежного театра открылась в Тобольске. Реконструкция помещения и создание сценического пространства проведены в рамках благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел".

По словам руководителя театра, педагога театральных дисциплин высшей категории Ольги Солодовой, новый дом означает новый шаг в развитии Свободного молодежного театра. Это возможность расширить репертуар, стать доступными большему количеству зрителей, реализовать давно намеченные планы.

"Новая сцена – это вклад в создание культурного пространства города, – отметила главный специалист по связям с госорганами "СИБУР Тобольска" Елена Бельская. – В рамках реализации программы "Формула хороших дел" компания стремится к формированию в городе культурной среды, в которой каждый горожанин мог бы найти то, что близко ему. Молодежный театр – давний партнер программы: в начале лета совместно с фестивалем "АРТ-Лаборатория" и актерами театра под руководством московской команды был поставлен иммерсивный спектакль "Слушай Тобольск".

фото Тобольской промплощадки

За десять лет существования творческий состав Свободного молодежного театра поставил более десяти спектаклей. Основу коллектива составляет рабочая молодежь города. У абсолютного большинства участников труппы театральное образование. Театр работает сразу над тремя премьерами. Параллельно идет подготовка профильных мастер-классов и тренингов для тоболяков, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.